التنمية الإدارية والتعليم العالي تعلنان عن شواغر وظيفية في المدينة الجامعية بحمص

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التنمية الإدارية، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر شواغر وظيفية في المدينة الجامعية بحمص.



وأوضحت الوزارة أن تفاصيل الشواغر المتاحة متوافرة عبر الرابط الإلكتروني.

وبيّنت أن آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف هو يوم الأحد 5/7/2026، داعيةً الراغبين بالتقدم إلى تعبئة طلبات التوظيف عبر الرابط الإلكتروني.

ولفتت الوزارة إلى أن الموظف المثبت في القطاع العام يشترط في قبول طلبه إرفاق وثيقة “لا مانع” صادرة عن الجهة العامة التي يعمل لديها، مع الإشارة إلى أن الجهة العامة غير ملزمة بتأمين السكن للمتقدمين من خارج المحافظة المطلوب العمل فيها.



وبيّنت الوزارة أن أبرز معايير المفاضلة بين المتقدمين تشمل: الاختصاص العلمي العام والدقيق، ومحافظة الإقامة، والخبرة المهنية، والمهارات، والعمر، مشيرةً إلى أنه سيتم التواصل فقط مع المتقدمين المرشحين لشغل مركز العمل المحدد، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة من اختبارات ومقابلات.



وتأتي هذه الخطوة في إطار إعلان وزارة التنمية الإدارية المستمر عن شواغر وظيفية بالتنسيق مع الجهات العامة، بهدف استقطاب الكفاءات، وتلبية احتياجات المؤسسات الحكومية من الموارد البشرية، وفق معايير مفاضلة معلنة وإجراءات توظيف تعتمد الشفافية في اختيار المتقدمين.









