التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص تنظم جولات مسائية على الأسواق لضبط المخالفين

جهود حثيثة تبذلها الحكومة السورية لإعادة بناء وتأهيل المراكز الصحية التي دمرها النظام البائد
بهدف تحسين الواقع الصحي للأهالي افتتاح مشفى الأتارب الجراحي في ريف حلب بدعم أهلي
نبيل الشحمة… بين الرياضة والثورة على النظام البائد مسيرة طويلة تكللت بالإنجاز والنصر
بهدف ضبط الأمن واستعادة الاستقرار.. إدارة الأمن العام تستقدم تعزيزات كبيرة إلى الريف الشرقي من محافظة درعا
توقيع اتفاقية بين UNDP وحكومتي إيطاليا والنرويج لإعادة تأهيل محطة دير علي لتوليد الكهرباء
