أسبوع ثقافة الطفل ينطلق اليوم في المحافظات.. برنامج وطني يعزز الإبداع لدى الأجيال الناشئة

دمشق-سانا

تنطلق اليوم الأربعاء في مديريات الثقافة والمراكز الثقافية بمختلف المحافظات فعاليات أسبوع ثقافة الطفل الذي تنظمه وزارة الثقافة، متضمناً برنامجاً متنوعاً من الأنشطة الثقافية والفنية والمعرفية، في إطار جهود الوزارة لترسيخ ثقافة القراءة والإبداع، وتنمية مواهب الأطفال، وتعزيز دور المراكز الثقافية بوصفها فضاءات حاضنة للمعرفة والفنون.

ويشارك في الفعاليات عدد من المؤسسات الثقافية والجمعيات الأهلية والفرق الفنية والمتخصصين في ثقافة الطفل، من خلال برنامج يراعي تنوع اهتمامات الأطفال، ويهدف إلى تنمية قدراتهم الفكرية والإبداعية، وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية.

برنامج متكامل يجمع بين الثقافة والفنون

أوضح مدير ثقافة دمشق شريف رجب في تصريح لـ سانا أن برنامج الأسبوع في دمشق يتضمن طيفاً واسعاً من الأنشطة، تشمل العروض المسرحية، وورش الرسم، والفعاليات الموسيقية، والحكواتي، والقراءة، والعروض السينمائية والأفلام التعليمية، إلى جانب ورش الأشغال اليدوية، والمحاضرات التوعوية، والأنشطة التفاعلية والترفيهية.

وأشار رجب إلى أن هذا التنوع يعكس حرص وزارة الثقافة على تقديم برنامج متكامل يجمع بين التثقيف والترفيه، ويتيح للأطفال اكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم في بيئة ثقافية محفزة.

دمج الأطفال ذوي الإعاقة في الفعاليات

كما أكد رجب أن البرنامج يولي اهتماماً خاصاً بالأطفال ذوي الإعاقة، من خلال تنظيم أنشطة وورش عمل تراعي احتياجاتهم، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات متخصصة، بما يضمن مشاركتهم الفاعلة في مختلف الفعاليات.

وأضاف أن هذه الخطوة تنسجم مع توجه وزارة الثقافة نحو ترسيخ مفهوم الثقافة الدامجة، وإتاحة الفرصة لجميع الأطفال للاستفادة من البرامج الثقافية دون تمييز.

حضور للمحتوى الرقمي

ولفت رجب إلى أن البرنامج يواكب التطور التقني عبر توظيف العروض المرئية والأفلام التعليمية، إضافة إلى توثيق الفعاليات ونشرها عبر المنصات الرقمية التابعة لوزارة الثقافة ومديرية ثقافة دمشق، بما يسهم في توسيع دائرة الاستفادة من المحتوى الثقافي.

وأوضح أن هذا التوجه يهدف إلى المزج بين الفعاليات الحضورية والوسائط الرقمية الحديثة، بما يعزز وصول الرسالة الثقافية إلى أكبر شريحة ممكنة من الأطفال والأسر.

توثيق المواهب وتشجيع الإبداع

أشار رجب إلى أنه سيتم توثيق جميع الأنشطة والأعمال الإبداعية التي ينجزها الأطفال بالصور ومقاطع الفيديو، مع نشر نماذج منها عبر المنصات الإعلامية، بما يبرز مواهبهم ويحفزهم على مواصلة الإبداع والمشاركة في الأنشطة الثقافية.

شراكة مجتمعية واسعة

وبيّن رجب أن فعاليات أسبوع ثقافة الطفل في دمشق تقام في ستة مراكز ثقافية، وتتضمن أكثر من سبعين فعالية متنوعة، تنفذ بالتعاون مع أكثر من عشرين جهة، تضم جمعيات أهلية، وفرقاً فنية، ومؤسسات ثقافية، ومتخصصين في أدب الطفل والفنون.

وأكد أن هذه الشراكات تعكس توجه وزارة الثقافة نحو توسيع التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي، بما يسهم في تطوير البرامج الثقافية الموجهة للأطفال وتعزيز أثرها في المجتمع.

استثمار في بناء الإنسان

ويأتي تنظيم أسبوع ثقافة الطفل ضمن استراتيجية وزارة الثقافة الرامية إلى تنمية الوعي الثقافي لدى الأطفال، وتشجيعهم على القراءة والإبداع، وصقل مواهبهم الأدبية والفنية، بما يسهم في بناء جيل يمتلك المعرفة والخيال وروح المبادرة، ويعزز حضور الثقافة بوصفها ركيزة أساسية في بناء الإنسان والمجتمع.