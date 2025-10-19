وزارة الإعلام تنظّم ورشة حول مدونة السلوك الإعلامي في مدينة حلب

حلب-سانا

نظمت المديرية العامة للشؤون الصحفية في وزارة الإعلام اليوم ورشة عمل حول “مدونة السلوك الإعلامي”، ضمن سلسلة الورش التدريبية التي تقيمها وتستقطب فيها الصحفيين وصناع المحتوى، وذلك في سوق الإنتاج بمدينة حلب.

وأوضح مدير التراخيص في وزارة الإعلام مصطفى كتّاب في تصريح لمراسل سانا، أن هدف الورشة هو نشر مبادئ الالتزام بالشفافية والدقة واتباع المصداقية في تداول المعلومات، بالإضافة إلى ترسيخ المسؤولية المجتمعية لدى الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بغية توفير إطار أخلاقي يحكم سلوك العمل الإعلامي.

بدوره، نوّه عضو لجنة صياغة مدونة السلوك الإعلامي أكرم الأحمد، بأهمية الورشة لجهة تبادل الآراء مع الصحفيين على امتداد الجغرافيا السورية، بالإضافة إلى تعريفهم بالقواعد المهنية والأخلاقية في التعامل مع القضايا المجتمعية، للوصول إلى نتائج ملموسة من خلال المدونة في تحسين الحريات وتحقيق السلم المجتمعي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الجمهور والوسائل الإعلامية.

ومن المشاركين، لفتت صانعة المحتوى كارمن قريط، إلى ضرورة الورشة لفتح أفق الحوار حول المعايير الأساسية التي على صانع المحتوى الالتزام بها اجتماعياً وأخلاقياً، وإحداث التأثير الإيجابي لدى المتلقي في نشر القيم المجتمعية وتحديد دور صناع المحتوى ومكانهم في الإعلام الحديث.

وتتواصل ورش العمل التي تقيمها المديرية في مختلف المحافظات، لإعداد مدونة سلوك مهنية للإعلاميين، بمشاركة فاعلة من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام، تهدف إلى وضع إطار أخلاقي وقانوني ينظم العمل الصحفي، ويعزز قيم الدقة والشفافية والمصداقية في العمل الإعلامي.