العايش يلتقي وفد المنظمة الآثورية الديمقراطية في الشدادي بريف الحسكة

الحسكة-سانا

التقى المبعوث الرئاسي لمتابعة تنفيذ بنود اتفاق الـ 29 من كانون الثاني مع قسد العميد زياد العايش، مع وفد المنظمة الآثورية الديمقراطية برئاسة كبرييل موشي في مدينة الشدادي، بحضور عضو الفريق الرئاسي الدكتور سيف الجربا، ومدير إدارة الشؤون السياسية في محافظة الحسكة عباس حسين.

وخلال اللقاء، شدد المبعوث الرئاسي على أهمية مشاركة جميع مكونات الشعب السوري في إدارة شؤون البلاد، وتعزيز السلم الأهلي، وترسيخ قيم التعاون وروح الأخوة بين أبناء المحافظة.

كما تمت مناقشة الإجراءات التي يقوم بها الفريق الرئاسي لدمج “قسد” ضمن مؤسسات الدولة، بما يسهم في استقرار المحافظة وضمان تطبيق القانون بشكل متكامل.

وكان العايش أكد في وقت سابق اليوم، التزام الدولة السورية بإغلاق ملف “قسد” والمعتقلين التابعين لها، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن وترسيخ الاستقرار، والمضي في عملية الدمج الوطني الشامل التي تعزز وحدة البلاد وتضمن استقرارها.