السورية للبريد توقع مذكرة تفاهم مع المصالح العقارية لتوسيع مراكز تسليم الوثائق العقارية

دمشق-سانا

وقعت المؤسسة السورية للبريد، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم مع مديرية المصالح العقارية لتوسيع وتنويع مراكز تسليم الوثائق العقارية للمواطنين بشكل آمن وموثوق من خلال المكاتب البريدية المنتشرة جغرافياً في المحافظات، وذلك في مبنى المؤسسة بدمشق.

وبموجب المذكرة التي وقعها كل من مدير عام السورية للبريد عماد الدين حمد، ومدير عام المصالح العقارية عبد الكريم إدريس، تقدم المكاتب البريدية مجموعة من الخدمات التي تقدمها المصالح العقارية “إخراج قيد عقاري، وبيان مساحة، ومخطط إفراز، وأي خدمات أخرى يتفق الفريقان على إدراجها ضمن المذكرة أو بموجب ملاحق إضافية”.

وأوضح مدير السورية للبريد في تصريح لـ سانا، أن هدف المذكرة تسهيل وصول الخدمات إلى المواطنين أينما كانوا في المحافظات، وبالتالي توفير الوقت والجهد، وتقليل عناء التنقل والازدحام والتكاليف المالية عليهم، حيث إن الانتشار الحالي للمكاتب البريدية وصل إلى نحو 320 مكتباً بكل المحافظات، والعمل جار لزيادتها إلى أكثر من 450 مكتباً قبل نهاية العام.

بدوره أكد مدير المصالح العقارية أن المديرية تسعى لحصول المواطنين والجهات الحكومية على الخدمات العقارية بأسرع وقت، لافتاً إلى أن هذه المذكرة تأتي في إطار توسيع نطاق مراكز تسليم الخدمات العقارية، وتقضي باعتماد المراكز البريدية المنتشرة في المحافظات والمناطق كمراكز لتسليم هذه الوثائق.

وأوضح أن المديرية تعمل على تطوير الخدمة وإضافة وثائق أخرى في المستقبل، مشيراً إلى أن الفرق التقنية ستقوم بإعداد الإطار التنفيذي والمالي لتنفيذ هذه المذكرة في القريب العاجل.

وتعد المديرية العامة للمصالح العقارية إحدى مديريات وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية، ومن أبرز أهدافها إجراء المسح العقاري وتثبيت الملكيات للأراضي السورية الخاضعة لأعمال التحديد والتحرير وتنظيم خرائطها، والفصل بالدعاوي والاعتراضات على إنشاء الملكيات والحقوق العقارية.

والمؤسسة السورية للبريد تتبع لوزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، ومن أبرز الخدمات التي تقدمها إصدار السجل المدني مثل إخراج القيد، وبيان عائلي، وبيانات الزواج والطلاق والوفاة، وغير عامل، وغير محكوم، واستلام البريد الرسمي، ودفع رواتب المتقاعدين، وشام كاش، والحوالات المالية الداخلية، والطوابع البريدية، إضافة إلى البريد العاجل والطرود الدولية عبر DHL.