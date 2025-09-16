محافظ حلب يتفقد مشاريع تأهيل الأحياء الشرقية ويؤكد استمرار تحسين الخدمات

حلب-سانا

نفّذ محافظ حلب عزام الغريب جولة ميدانية برفقة رئيس مجلس المدينة محمد علي العزيز وعدد من مديري المديريات المعنية، للاطلاع على سير أعمال إعادة تأهيل البنية التحتية في الأحياء الشرقية، ضمن خطة مجلس المدينة لتحسين الواقع الخدمي والمعيشي للسكان.

وشملت الجولة حيي الصالحين وكرم الأفندي، حيث تم تفقد مشاريع خطوط الصرف الصحي وأعمال التزفيت، التي تهدف إلى تعزيز الخدمات الأساسية وتسهيل الحياة اليومية للمواطنين.

وأكد رئيس مجلس المدينة أن الأعمال تسير وفق الجدول الزمني المحدد، مع تقدم ملحوظ في التنفيذ.كما زار الوفد حديقتي الحاووظ وهنانو، حيث تجري أعمال تأهيل تهدف إلى تحويلهما إلى متنفسين طبيعيين يخدمان أهالي المنطقة.

وأوضح مدير مديرية الحدائق عبد الرزاق صالح الحجي أن الترميم يشمل زراعة الأشجار، ترميم الأسوار، والاعتناء بالمسطحات الخضراء والمائية، ما يضفي طابعاً جمالياً على الحديقة ويجعلها وجهة للعائلات.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على أهمية هذه المشاريع في تحسين واقع الخدمات والبنية التحتية، مؤكداً استمرار العمل لتلبية احتياجات المواطنين في الأحياء الشرقية، كما التقى عدداً من الأهالي واستمع إلى مطالبهم، مشيراً إلى أن ملاحظاتهم ستؤخذ بعين الاعتبار في خطط التأهيل والتطوير المستقبلية.

وتعكس الجولة الميدانية لمحافظ حلب التزاماً عملياً بتحسين واقع الأحياء الشرقية وتعزيز الخدمات الأساسية فيها، هذه المشاريع تمثل خطوة مهمة نحو إعادة الحياة والبنية التحتية للمناطق المتضررة، ويبقى التواصل المباشر مع المواطنين حجر الأساس في بناء خطط تنموية تستجيب لاحتياجاتهم الفعلية.