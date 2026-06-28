قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في حوض اليرموك بريف درعا الغربي

درعا-سانا
توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي اليوم باتجاه بلدة معرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وصولاً إلى قرية عابدين، ومنطقة تلة المغر.
وأفاد مراسل سانا بأن قوة للاحتلال مؤلفة من أربع اليات عسكرية، انطلقت من ثكنة الجزيرة وتوغلت باتجاه بلدة معرية، وصولاً إلى قرية عابدين، قبل أن تتجه إلى منطقة تلة المغر.
وكانت قوة للاحتلال مؤلفة من ثماني آليات عسكرية توغلت أمس باتجاه بلدة جملة، حيث انتشرت في أحياء البلدة وفتشت عدداً من منازل المدنيين، وذلك بعد بعد يوم واحد من دخول سبع آليات عسكرية إسرائيلية إلى قرية معرية، حيث أقامت حاجزاً عسكرياً شرق المسجد، ونفذت عمليات تفتيش لعدد من المنازل الواقعة في محيطه، إلى جانب استجواب المارة قبل انسحابها.
وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، من خلال توغلاتها في الجنوب السوري واعتداءاتها المتكررة على المدنيين، بما يشمل المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف.
وأشار المراسل إلى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي المتوغلة في تلة المغر عمدت إلى إطلاق النيران باتجاه الأراضي الزراعية المحيطة بالمنطقة.
وتؤكد سوريا أن جميع الإجراءات التي تتخذها قوات الاحتلال في الأراضي السورية باطلة ولاغية، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية بموجب القانون الدولي، مجددة مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الانتهاكات وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.