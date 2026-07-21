مباحثات سورية صينية لتعزيز التعاون وتطوير مشاريع النقل في سوريا

دمشق-سانا

بحث وزير النقل السوري يعرب بدر، اليوم الثلاثاء، مع سفير جمهورية الصين الشعبية في دمشق شي هونغوي، سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النقل، وآفاق تطوير الشراكة بين البلدين، ولا سيما في مجالات النقل المستدام، والتحول التقني، ودعم البنية التحتية للنقل.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق، أهمية الاستفادة من التجربة الصينية المتقدمة في تطوير قطاعي الطرق والسكك الحديدية، مع إبداء الرغبة في تعزيز التعاون والاستفادة من المنح والبرامج الصينية المخصصة لبناء القدرات والتدريب.

وأشارا إلى أهمية مبادرة الحزام والطريق المعروفة بطريق الحرير الجديد، حيث اقترح وزير النقل إجراء مراجعة لدور سوريا المحتمل ضمن المبادرة، في ضوء المتغيرات الإقليمية الأخيرة، ولا سيما ما يتعلق بالتطورات في مضيق هرمز، وتأثيرها على سلاسل الإمداد العالمية، مؤكداً أن هذه المتغيرات قد تعزز من أهمية الموقع الجغرافي لسوريا، ودورها المحتمل كمحور للترانزيت والخدمات اللوجستية.

دعوة الشركات الصينية للمشاركة في مشاريع الطرق

ولفت وزير النقل إلى أن الوزارة طرحت مؤخراً استدراج عروض دولية لتنفيذ مشاريع استراتيجية لتأهيل وتطوير شبكة الطرق في سوريا، داعياً الشركات الصينية إلى المشاركة في هذه المشاريع.

وأوضح أن المشروع الأول يتعلق بتأهيل الطريق الدولي الرئيسي الذي يربط الحدود الأردنية بالحدود التركية، ويشمل إعادة تنفيذ طبقات الرصف، ورفع مستوى الطريق ليصبح طريقاً سريعاً، إلى جانب تنفيذ عناصر السلامة المرورية من حواجز وشواخص ودهانات وإنارة في المناطق المأهولة، بينما يتضمن المشروع الثاني إنشاء فرع جديد على طريق دمشق–دير الزور.

وأكد وزير النقل أن هذه المشاريع ممولة من الحكومة السورية، وسيكون لها دور مهم في دعم إعادة الإعمار، وتعزيز حركة النقل والترانزيت عبر الأراضي السورية.

الصين تؤكد استعدادها لتوسيع التعاون

من جانبه، أكد السفير الصيني استعداد بلاده لمواصلة تعزيز التعاون مع سوريا، وتطوير العلاقات الثنائية في قطاع النقل، بما يسهم في تنفيذ مشاريع تلبي متطلبات تطويره.

وكان وزير النقل بحث في أيار 2025 مع وفد ضم رجال أعمال وممثلين عن شركات استثمارية صينية سبل تعزيز التعاون والتنسيق في قطاع النقل، والارتقاء به إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين.