النفط يعاود الارتفاع عقب تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران

لندن/سانا

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع ترقب الأسواق نتائج جهود الوساطة الرامية إلى خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت يتواصل فيه تبادل الهجمات بين الجانبين، وتتزايد المخاوف بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في المنطقة.

وذكرت وكالة رويترز، أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 48 سنتاً، أو 0.5 بالمئة، لتصل إلى 89.70 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتاً، أو 0.7 بالمئة، إلى 83.82 دولاراً للبرميل.

وأشار محللو بنك آي إن جي إلى وجود مؤشرات على احتمال خفض التصعيد، في ظل تقارير عن مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام قد يمهد لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران، مع استمرار الخلافات الجوهرية بين الطرفين.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية في وقت سابق اليوم، تنفيذ جولة جديدة من الضربات على إيران، بينما شهد مضيق هرمز حادث استهداف ناقلة بمقذوف مجهول، وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية.

كما زادت تهديدات الحوثيين بفرض حظر للملاحة البحرية على السعودية من المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية، في وقت حذر محللون من أن استمرار التوتر قد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في تدفقات الطاقة وارتفاع الأسعار.

وكان بنك غولدمان ساكس توقع في وقت سابق اليوم، أن يتجاوز سعر خام برنت 120 دولاراً للبرميل خلال الربع الأخير من العام الجاري، وأن يبلغ متوسطه نحو 100 دولار للبرميل في العام المقبل، في حال استمرار انقطاع الإمدادات عبر مضيق هرمز، وعدم تعافي إنتاج دول الخليج بشكل كامل.