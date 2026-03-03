إفطار جماعي لـ 400 طفل يتيم في بلدة الشجرة بريف درعا

درعا-سانا

في مبادرة إنسانية تهدف إلى إدخال البهجة والسرور إلى قلوب الأطفال الأيتام، نظمت جمعية رحمة بلا حدود ومنظمة Islamic Relief (الإغاثة الإسلامية)، بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدرعا، مأدبة إفطار جماعية في بلدة الشجرة بريف درعا الغربي، استهدفت نحو 400 طفل يتيم من بلدتي الشجرة وجلين.

وتم توزيع الإفطار على مدى يومين، لضمان استيعاب العدد الكبير من الأطفال كما تم توزيع سلال غذائية للأسر المستفيدة، فيما أعلنت المنظمات عن خطة لإقامة مأدبة إفطار ثانية خلال الأيام القادمة في مدينة درعا، استمراراً لجهودها الإنسانية المتواصلة في خدمة الأطفال الأيتام ورعايتهم.

وقالت عبير الدخان، موظفة من منظمة رحمة بلا حدود في تصريح لـ سانا: نحن اليوم في منطقة حوض اليرموك وتحديداً في منطقة الشجرة، وبالتنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدرعا، نظمنا مأدبة إفطار للأطفال الأيتام تضم نحو 400 طفل، موزعة على يومين، وتم بعد الإفطار توزيع سلال غذائية، ولدينا خطة لإقامة مأدبة إفطار ثانية في مدينة درعا خلال الأيام القادمة.

من جانبه، حسام المذيب عضو جمعية خيرية في بلدة الشجرة، أوضح أنهم قاموا اليوم باستضافة الأطفال الأيتام من بلدتي الشجرة وجلين على مأدبة الإفطار المقدمة من جمعية رحمة بلا حدود، وقال: إن الأطفال شعروا بالفرح والسعادة، وأحسوا بأن هناك من يقف إلى جانبهم في ظل الظروف الصعبة.

وأضاف المذيب: نحن كجمعية خيرية في بلدة الشجرة جاهزون للتعاون مع أي منظمة، أو جمعية ترغب بالعمل في هذا المجال

ضمن منطقتنا.

كما بيّن عضو مجلس بلدة جلين تيسير الخليل، أن ما قدمته المنظمات المشاركة ليس تعويضاً عن فقدان آبائهم، وإنما يمنحهم شعوراً بالاهتمام والدعم وقال: نتمنى أن تستمر هذه المبادرات طوال العام، فالأيتام بحاجة مستمرة للرعاية والتعليم، وتغطية المصاريف المعيشية، كما نأمل أن تتوسع برامج الكفالات لدعمهم في مواجهة صعوبات الحياة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن برامج منظمة Islamic Relief وجمعية رحمة بلا حدود الهادفة لدعم الأطفال الأيتام في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، وإدخال الفرح والسرور إلى قلوب الأطفال، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، وتوزيع المساعدات الغذائية والمادية على الأسر المستفيدة لضمان استمرارية الرعاية.