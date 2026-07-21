الإمارات تُدين تجدّد الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن

أبو ظبي-سانا

أدانت الإمارات بأشد العبارات، اليوم الثلاثاء، تجدّد الهجمات الإيرانية على أراضي البحرين والكويت والأردن بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، أن “هذه الهجمات العدوانية تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها”، مجددةً التعبير عن تضامن الإمارات الكامل مع الدول الثلاث، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

وتتعرض دول الخليج العربي والأردن لاعتداءات إيرانية متكررة على خلفية ‏استئناف ‌‏الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.