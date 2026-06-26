الزراعة تبحث مع شركة دبانة سبل تطوير الاستثمار وصناعة المبيدات

دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان مع مؤسس شركة “دبانة” لإنتاج المبيدات، روفائيل دبانة والوفد المرافق، سبل تطوير الاستثمار الزراعي وزيادة الإنتاج والارتقاء بصناعة المبيدات الزراعية، بما يدعم الأمن الغذائي، ويعزز جودة المنتجات ويرفع تنافسيتها في الأسواق.
وبين الوزير السويدان خلال اللقاء حرص الوزارة على تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين، ولا سيما السوريين، وتشجيعهم على تطوير أعمالهم وتوسيع استثماراتهم بما يدعم الإنتاج الزراعي، ويسهم في تأمين مستلزمات زراعية ذات جودة عالية وأسعار مناسبة للمزارعين، وذلك كما ذكرت وزارة الزراعة عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة.
وأشار السويدان إلى أن الوزارة تعمل على تعديل القوانين والتشريعات الناظمة لإنتاج المبيدات الزراعية واستيرادها، وتشجيع التحول نحو إنتاج المبيدات العضوية، إضافة إلى تطوير عمل المخابر للوصول إلى منتجات نظيفة وآمنة للاستهلاك المحلي، وتلبي متطلبات التصدير إلى الأسواق الخارجية.
من جانبه أكد مؤسس الشركة حرصها على تقديم أحدث الحلول الزراعية التي تساعد المزارع السوري على تطوير إنتاجه وتحسين مردوده الاقتصادي، لافتاً إلى التوجه نحو إنتاج المبيدات العضوية المستخلصة من مصادر طبيعية، بما ينسجم مع التوجهات الحديثة نحو إنتاج زراعي أكثر استدامة وجودة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة الزراعة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات الزراعية، وتحديث البيئة التشريعية للقطاع، ودعم الصناعات الزراعية المحلية، وتشجيع التحول نحو الإنتاج المستدام، بما يسهم في رفع جودة المنتجات الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي.