الزراعة تبحث مع شركة دبانة سبل تطوير الاستثمار وصناعة المبيدات

دمشق-سانا‏

بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان مع مؤسس شركة “دبانة” لإنتاج ‏المبيدات، ‏روفائيل دبانة والوفد المرافق، سبل تطوير الاستثمار الزراعي وزيادة الإنتاج‏ والارتقاء ‏بصناعة المبيدات الزراعية، بما يدعم الأمن الغذائي، ويعزز جودة المنتجات ‏ ويرفع ‏تنافسيتها في الأسواق.‏

وبين الوزير السويدان خلال اللقاء حرص الوزارة على تقديم التسهيلات اللازمة ‏للمستثمرين، ولا ‏سيما السوريين، وتشجيعهم على تطوير أعمالهم وتوسيع استثماراتهم بما ‏يدعم الإنتاج ‏الزراعي، ويسهم في تأمين مستلزمات زراعية ذات جودة عالية وأسعار ‏مناسبة ‏للمزارعين، وذلك كما‏ ذكرت وزارة الزراعة عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة.‏

وأشار السويدان إلى أن الوزارة تعمل على تعديل القوانين والتشريعات الناظمة لإنتاج ‌‏المبيدات الزراعية واستيرادها، وتشجيع التحول نحو إنتاج المبيدات العضوية، إضافة إلى ‌‏تطوير عمل المخابر للوصول إلى منتجات نظيفة وآمنة للاستهلاك المحلي، وتلبي ‌‏متطلبات التصدير إلى الأسواق الخارجية.‏

من جانبه أكد مؤسس الشركة حرصها على تقديم أحدث الحلول الزراعية التي تساعد ‌‏المزارع السوري على تطوير إنتاجه وتحسين مردوده الاقتصادي، لافتاً إلى التوجه نحو ‌‏إنتاج المبيدات العضوية المستخلصة من مصادر طبيعية، بما ينسجم مع التوجهات الحديثة ‌‏نحو إنتاج زراعي أكثر استدامة وجودة.‏

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة الزراعة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ‌‏واستقطاب الاستثمارات الزراعية، وتحديث البيئة التشريعية للقطاع، ودعم الصناعات ‌‏الزراعية المحلية، وتشجيع التحول نحو الإنتاج المستدام، بما يسهم في رفع جودة ‏المنتجات ‏الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي.

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