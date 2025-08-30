أكثر من 440 ألف زائر لمعرض دمشق الدولي خلال الأيام الثلاثة الأولى

دمشق-سانا

شهد معرض دمشق الدولي بدورته الثانية والستين إقبالاً جماهيرياً غير مسبوق من مختلف المحافظات، حيث تجاوز عدد الزوار خلال الأيام الثلاثة الأولى 440 ألف زائر، ما يؤكد مكانة المعرض كتظاهرة اقتصادية وثقافية على مستوى البلاد والمنطقة.

وأوضح المدير العام للمؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة في تصريح لمراسل سانا، أن الإقبال الكبير تركز على جميع القطاعات الصناعية والغذائية والبناء والطاقة، إضافة إلى الأجنحة المخصصة للأطفال، مؤكداً أن المعرض يتيح فرصاً واسعةً أمام المستثمرين ورجال الأعمال للاطلاع على منتجات الشركات الوطنية وإبرام صفقات ومذكرات تفاهم واستثمارات جديدة.

وأشار حمزة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات على هامش المعرض، إضافة إلى استقبال طلبات تجار وصناعيين للاستيراد من سوريا، مؤكداً أن الهدف الرئيسي للمعرض هو رفع مستوى التصدير ودعم الاقتصاد الصناعي المحلي بشكل مباشر.

ولفت حمزة إلى أن الأيام المقبلة ستشهد فعاليات اقتصادية بارزة بمشاركة مختلف الوزارات، إلى جانب حضور وفود دولية، إضافة إلى استمرار الفعاليات الثقافية والفنية، مبيناً أن جميع الأنشطة تتابع بشكل يومي لضمان نجاح المعرض واستمراريته.

وبين حمزة أن تنظيم المعرض الذي جرى خلال أقل من ثلاثة أشهر تم بكوادر وطنية متخصصة واحترافية، وبالاستفادة الكاملة من جهود مؤسسات الدولة لضمان نجاحه على صعيد التنظيم والبنية التحتية والنظافة والمساحات الخضراء والفعاليات المصاحبة.

وأوضح حمزة أنه يتم تحديث الإحصائيات اليومية للمعرض، وسيتم إعداد تقرير شامل بنهاية المعرض حول جميع طلبات التصدير والاستيراد والاستثمارات والمذكرات الموقعة بين المستثمرين المحليين والدوليين.