استبدال خط التوتر العالي لبلدة أم ولد بريف درعا لتحسين واقع الكهرباء فيها

درعا – سانا

أنهت الشركة العامة للكهرباء في درعا بالتعاون مع مجلس بلدة أم ولد بريف درعا والمجتمع المحلي، أعمال استبدال خط التوتر العالي، بهدف إعادة توزيع الحمولات، وتأمين التغذية المستمرة للبلدة وآبار المشاريع الزراعية في المنطقة.

وأوضح رئيس مجلس بلدة أم ولد مصطفى قطيش في تصريح لـ سانا، أن خط التوتر المغذي ينقسم إلى فرعين الأول يغذي البلدة والثاني للآبار الزراعية، حيث تم استبدال الأمراس القديمة والمركبة بشكل غير نظامي، الأمر الذي كان يؤدي لضرر كبير بالكميات الواصلة وضياعها من خلال التعديات التي يمكن أن تكون قد ركبت عليه خلال الفترات الماضية، مبيناً أنه تم اليوم تركيبها بالشكل الصحيح لمنع الاستمرار المخالف والحفاظ على كمية الطاقة المخصصة للبلدة بحيث تم فصل خط البلدة عن خط الآبار.

بدوره، مسؤول الشبكة في بلدة المسيفرة والقرى المجاورة مهند عيسى بين أن الأعمال المنجزة تهدف بالدرجة الأولى إلى تأمين وصول التيار الكهربائي بالشكل السليم لكل أحياء بلدة أم ولد ومنع التعديات على خطوط الشبكة الرئيسة، لافتاً إلى أن المؤسسة بصدد فرض العقوبات القاسية على المخالفين حسب القوانين الصادرة من وزارة الكهرباء للحفاظ على الطاقة.

وتأتي أعمال الاستبدال ضمن خطة شركة الكهرباء في درعا لإعادة تأهيل البنية المتضررة وتحسين واقع الكهرباء في إطار جهود الاستقرار وتحسين الخدمات الأساسية في المحافظة.