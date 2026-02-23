صيانة خط مياه الشرب المغذي لمدينتي درعا وطفس وعدد من البلدات لتحسين الضخ

درعا-سانا

أجرت ورشة وحدة مياه درعا أعمال الصيانة اللازمة لخط مياه الشرب المغذي لمدينتي درعا وطفس وبلدتي عتمان واليادودة، وذلك استجابة لشكوى الأهالي بهدف تحسين الضخ، وضمان وصول المياه بالكميات الكافية.

وأوضح رئيس وحدة مياه مدينة درعا سعيد الكفري في تصريح لسانا اليوم الإثنين أنه أُجريت الصيانة اللازمة لخط الدفع قطر 700 مم من الفونت المرن، مبيناً أن الأعمال تركزت على استبدال البواري المهترئة وإيقاف التسريبات والضياع.

وأشار الكفري إلى أن هذا التدخل جاء تلبية لمطالب الأهالي الذين أبلغوا مؤسسة المياه بضعف الضخ وقلة كميات المياه الواصلة إليهم، مؤكداً أن المؤسسة تعمل بشكل مستمر على تحسين الخدمة وإيصال مياه الشرب ضمن المواصفات والكميات المطلوبة.

ويأتي تنفيذ هذه الصيانة ضمن خطة متكاملة لتعزيز استقرار المنظومة المائية في المحافظة من خلال رفع كفاءة الضخ وضمان استدامة وصول مياه الشرب إلى الأهالي بشكل منتظم.

