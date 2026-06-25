‏27 إصابة جراء 241 حريقاً وحادث سير في سوريا أمس الأربعاء

محافظات-سانا
أصيب 27 شخصاً بجروح، جراء وقوع حرائق وحوادث سير في عموم سوريا، يوم أمس الأربعاء، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام بأن فرقه استجابت لـ 24 حادث سير أسفرت عن إصابة 24 مدنياً، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وتمت إزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.
وجدد الدفاع المدني التأكيد على السائقين بضرورة تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 217 حريقاً في عموم سوريا، بينها 22 حريقاً في الحقول والمحاصيل الزراعية، و195حريقاً متفرقاً (منازل ومحال تجارية وأعشاب وأشجار وقمامة وأسلاك كهربائية).
وقامت فرق الدفاع المدني بإخماد الحرائق وتبريد أماكنها، وأسفرت هذه الحرائق عن تسجيل 3 إصابات بين المدنيين، تم تقديم الإسعافات اللازمة لهم، فيما اقتصرت باقي أضرار الحرائق على الماديات.
وذكّر الدفاع المدني الأهالي بعدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وأصيب أمس الأول 14شخصاً بجروح، جراء وقوع 264حريقاً وحادث سير في سوريا استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.