‏27 إصابة جراء 241 حريقاً وحادث سير في سوريا أمس الأربعاء

محافظات-سانا

أصيب 27 شخصاً بجروح، جراء وقوع حرائق وحوادث سير في عموم سوريا، يوم أمس ‏الأربعاء، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.‏

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام بأن فرقه استجابت لـ 24 حادث سير أسفرت ‏عن إصابة 24 مدنياً، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج ‏اللازم، وتمت إزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.‏

وجدد الدفاع المدني التأكيد على السائقين بضرورة تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية ‏للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت ‏التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.‏

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 217 حريقاً في عموم سوريا، بينها 22 حريقاً في ‏الحقول والمحاصيل الزراعية، و195حريقاً متفرقاً (منازل ومحال تجارية وأعشاب ‏وأشجار وقمامة وأسلاك كهربائية). ‏

وقامت فرق الدفاع المدني بإخماد الحرائق وتبريد أماكنها، وأسفرت هذه الحرائق عن تسجيل ‌‏3 إصابات بين المدنيين، تم تقديم الإسعافات اللازمة لهم، فيما اقتصرت باقي أضرار ‏الحرائق على الماديات.‏

وذكّر الدفاع المدني الأهالي بعدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، ‏وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في ‏المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة ‏حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.‏

وأصيب أمس الأول 14شخصاً بجروح، جراء وقوع 264حريقاً وحادث سير في سوريا ‏استجابت لها فرق الدفاع المدني ‏السوري ‏في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث‎.‎