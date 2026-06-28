الغرفة الفتية الدولية بدمشق القديمة تطلق مشروع ‏VIBE‏ للتحول الرقمي لموظفي السياحة

دمشق-سانا
أطلقت الغرفة الفتية الدولية – دمشق القديمة “JCI Old Damascus”، اليوم الأحد، مشروع VIBE للتحول الرقمي، المخصص لموظفي وزارة السياحة، وذلك في مبنى الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي في دمشق، برعاية الوزارة.
ويهدف المشروع إلى تطوير مهارات الموظفين، وتعزيز قدراتهم المهنية، ودعم بيئة العمل الإيجابية، بما ينسجم مع متطلبات التحول الرقمي وتحديث آليات العمل في القطاع السياحي.
وأوضح مدير التدريب والتأهيل المستمر في الهيئة أيهم مهنا، في تصريح لـ سانا، أن المشروع يتضمن ورشة تدريبية تستمر ستة أيام، بمشاركة عدد من موظفي وزارة السياحة، بهدف تطوير كفاءاتهم، ورفع سوية الأداء المؤسسي، مشيراً إلى أن التعاون بين الهيئة بوصفها جهة حكومية، والغرفة الفتية الدولية بوصفها قطاعاً أهلياً محلياً، يشكل عاملاً مهماً في إنجاح مثل هذه المبادرات وتوسيع أثرها.
بدورها، بيّنت مديرة المشروع سدرة المنتهى زعويط أن الورشة تتضمن برامج تدريبية تمكّن المشاركين من التعرف على هندسة الأوامر، وطرق استخدامها في أتمتة المهام وتحليل البيانات واستخراج النتائج بسرعة وكفاءة أعلى، بما يسهم في توفير الوقت والجهد وتسريع إنجاز الأعمال.
من جانبه، أوضح نائب الرئيس المحلي للغرفة الفتية الدولية محمد خير حنو، أن المشروع يأتي دعماً لمسار التحول الرقمي في الجهات الحكومية، لافتاً إلى أنه تم إجراء مسح لاحتياجات موظفي وزارة السياحة، تبيّن من خلاله التركيز على هندسة المعلومات والأوامر، بما يعزز الإبداع الوظيفي ويواكب التطور الرقمي.
ورأت المتدربة رانيا فضول، مديرة الاتصال والدعم التنفيذي في وزارة السياحة، أن الورشة تشكل فرصة لتطوير المهارات المرتبطة بالبرامج التي تعمل عليها الوزارة، ومواكبة التطور التكنولوجي للوصول إلى آليات عمل أسرع وأسهل، بما يخدم القطاع السياحي، ولا سيما في مجال البحث عن البيانات السياحية وتحليلها.
وتُعد الغرفة الفتية الدولية – دمشق القديمة (JCI Old Damascus) إحدى الغرف المحلية التابعة للغرفة الفتية الدولية في سوريا، وهي منظمة شبابية غير ربحية تُعنى بتمكين الشباب بين الـ 18 و الـ 40 عاماً، من خلال مشاريع تنموية وثقافية ومجتمعية، إضافة إلى تنفيذ عدد من المبادرات والأنشطة الهادفة إلى بناء القدرات وخدمة المجتمع.