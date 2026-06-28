الغرفة الفتية الدولية بدمشق القديمة تطلق مشروع ‏VIBE‏ للتحول الرقمي لموظفي السياحة

دمشق-سانا

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أطلقت الغرفة الفتية الدولية – دمشق القديمة “‏JCI Old Damascus‏”، اليوم الأحد، مشروع ‏VIBE‏ للتحول الرقمي، ‏المخصص لموظفي وزارة السياحة، وذلك في مبنى الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي في دمشق، برعاية الوزارة.‏

ويهدف المشروع إلى تطوير مهارات الموظفين، وتعزيز قدراتهم المهنية، ودعم بيئة العمل الإيجابية، بما ينسجم مع متطلبات ‏التحول الرقمي وتحديث آليات العمل في القطاع السياحي.‏

وأوضح مدير التدريب والتأهيل المستمر في الهيئة أيهم مهنا، في تصريح لـ سانا، أن المشروع يتضمن ورشة تدريبية ‏تستمر ستة أيام، بمشاركة عدد من موظفي وزارة السياحة، بهدف تطوير كفاءاتهم، ورفع سوية الأداء المؤسسي، مشيراً إلى ‏أن التعاون بين الهيئة بوصفها جهة حكومية، والغرفة الفتية الدولية بوصفها قطاعاً أهلياً محلياً، يشكل عاملاً مهماً في إنجاح ‏مثل هذه المبادرات وتوسيع أثرها.‏

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بدورها، بيّنت مديرة المشروع سدرة المنتهى زعويط أن الورشة تتضمن برامج تدريبية تمكّن المشاركين من التعرف على ‏هندسة الأوامر، وطرق استخدامها في أتمتة المهام وتحليل البيانات واستخراج النتائج بسرعة وكفاءة أعلى، بما يسهم في ‏توفير الوقت والجهد وتسريع إنجاز الأعمال.‏

من جانبه، أوضح نائب الرئيس المحلي للغرفة الفتية الدولية محمد خير حنو، أن المشروع يأتي دعماً لمسار التحول الرقمي ‏في الجهات الحكومية، لافتاً إلى أنه تم إجراء مسح لاحتياجات موظفي وزارة السياحة، تبيّن من خلاله التركيز على هندسة ‏المعلومات والأوامر، بما يعزز الإبداع الوظيفي ويواكب التطور الرقمي.‏

ورأت المتدربة رانيا فضول، مديرة الاتصال والدعم التنفيذي في وزارة السياحة، أن الورشة تشكل فرصة لتطوير المهارات ‏المرتبطة بالبرامج التي تعمل عليها الوزارة، ومواكبة التطور التكنولوجي للوصول إلى آليات عمل أسرع وأسهل، بما يخدم ‏القطاع السياحي، ولا سيما في مجال البحث عن البيانات السياحية وتحليلها.‏

وتُعد الغرفة الفتية الدولية – دمشق القديمة (‏JCI Old Damascus‏) إحدى الغرف المحلية التابعة للغرفة الفتية الدولية في ‏سوريا، وهي منظمة شبابية غير ربحية تُعنى بتمكين الشباب بين الـ 18 و الـ 40 عاماً، من خلال مشاريع تنموية وثقافية ‏ومجتمعية، إضافة إلى تنفيذ عدد من المبادرات والأنشطة الهادفة إلى بناء القدرات وخدمة المجتمع.‏