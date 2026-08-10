إصلاح مجموعة التوليد الاحتياطية بمشروع مياه الشماميس بريف طرطوس

طرطوس-سانا



أنجزت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في طرطوس أعمال الإصلاح الميكانيكي لمجموعة التوليد الاحتياطية في مشروع مياه الشماميس بريف صافيتا، باستطاعة تشغيلية تبلغ 1260 ك.ف.أ، بعد خروجها من الخدمة نتيجة ساعات التشغيل الطويلة وظروف التغذية الكهربائية السابقة.



وأوضحت وزارة الطاقة، اليوم الأحد، أن الفرق الفنية تواصل استكمال أعمال التوصيلات الكهربائية وأنظمة الحماية، تمهيداً لوضع المجموعة في الخدمة خلال الأسبوع المقبل، بما يسهم في تعزيز استقرار التزويد المائي للمناطق المستفيدة من المشروع.



ويغطي مشروع مياه الشماميس احتياجات نحو 300 ألف نسمة في مدينتي صافيتا والدريكيش، وتأتي إعادة تأهيل مجموعة التوليد الاحتياطية، لتعزيز جاهزية المشروع واستمرارية عمل منظومة ضخ المياه، ولا سيما خلال حالات انقطاع أو اضطراب التغذية الكهربائية.