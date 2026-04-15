قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الشمالي

القنيطرة-سانا

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 3 آليات عسكرية، اليوم الأربعاء، في ريف القنيطرة الشمالي.

وذكر مراسل سانا أن القوة توقفت لفترة وجيزة عند سرية قرية الحلبي، قبل أن تتابع تحركها باتجاه قرية المشيرفة في ريف المحافظة الشمالي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بقذيفتي مدفعية مساء أمس محيط تل الأحمر الشرقي، والأراضي الزراعية شمال سد بريقة في ريف القنيطرة الجنوبي.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.

