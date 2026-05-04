مدير إجازات السوق: استئناف فحوصات إجازات السوق في المحافظات والبداية في مركز طرطوس غداً

دمشق-سانا

أعلن مدير مديرية إجازات السوق في وزارة النقل السورية محمد العلوش، استئناف إجراء فحوصات إجازات السوق ضمن المراكز المعتمدة في المحافظات، على أن تبدأ اعتباراً من يوم غد الثلاثاء في مركز طرطوس، ثم تُستكمل في باقي المحافظات تباعاً، بعدما كانت تُجرى في مدارس تعليم القيادة بشكل استثنائي خلافاً للنظام الداخلي.

تعزيز الشفافية والنزاهة

وأوضح العلوش في تصريح لمراسلة سانا، اليوم الإثنين، أن اعتماد نظام الفحص ضمن المراكز يأتي في إطار تعزيز الشفافية والنزاهة، وتوحيد معايير التقييم، ومنع أي اجتهادات فردية، مشيراً إلى أن مراكز عدة أصبحت جاهزة، حيث ستبدأ العملية في محافظة طرطوس، تليها اللاذقية، ثم باقي المحافظات تباعاً، وفق خطة تهدف إلى إنجاز جميع الفحوصات قبل نهاية العام.

فحص نظري وعملي

وبيّن العلوش أن الفحص يتضمن قسمين (نظري وعملي)، حيث يعتمد النظري على أسئلة تُعرض بشكل عشوائي لكل متقدم على حدة وفق نماذج متعددة عبر أجهزة إلكترونية مخصصة، بما يضمن تكافؤ الفرص ويمنع الغش، ضمن قاعات مجهزة ومتصلة بشبكة إنترنت حديثة.

ويتضمن الفحص النظري محاور متعلقة بضمان سلامة السائق، ومعرفته بالقوانين والقيادة الآمنة والوقاية، ومفاهيم أولية في ميكانيك المركبة وطريقة تشغيلها، ومعرفة الأعطال الشائعة وكيفية التعامل معها بشكل أولي، بما يضمن إلمام المتقدم بالحد الأدنى من المعارف النظرية اللازمة لقيادة آمنة ومسؤولة.

أما القسم العملي، فيُجرى ضمن مسارات مجهزة تحاكي الواقع المروري، وتشمل مهارات أساسية مثل الانطلاق من الثبات، والالتفاف حول الدوار، والوقوف والانطلاق، إضافة إلى الرجوع إلى الخلف بشكل حرف (S) دون تجاوز الخطوط المحددة، وذلك لضمان جاهزية المتقدمين للقيادة الفعلية على الطرقات.

معايير فنية وإجرائية

وأشار العلوش إلى أن عملية التقييم تعتمد على معايير فنية وإجرائية دقيقة، تشمل الالتزام بقواعد المرور، والتحكم بالمركبة، ومستوى السلامة العامة، مع اختلاف بعض التفاصيل بحسب نوع الرخصة (خصوصي، عمومي، ثقيل، دراجات)، بما يتناسب مع طبيعة كل فئة.

وفيما يتعلق بضمان النزاهة، أكد العلوش أن الفاحصين يخضعون لدورات تدريبية وتأهيلية دورية لتوحيد أساليب التقييم، مع متابعة مستمرة لأدائهم لضمان الحيادية والشفافية، لافتاً إلى أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تجهيز البنية التحتية للمراكز، وتأمين القاعات والأجهزة الإلكترونية، وإعداد المسارات العملية، وتوفير الكوادر الفنية اللازمة، رغم التحديات اللوجستية التي تم تجاوزها عبر خطط مرحلية وتعاون مع الجهات المعنية.

وفيما يخص تنظيم العملية الامتحانية، أوضح العلوش أن أعداد المتقدمين يجري تحديدها وفق القدرة الاستيعابية لكل مركز، مع تنظيمهم ضمن قوائم وتصنيفات حسب نوع الرخصة، بما يضمن حسن سير العمل، مؤكداً أن الرسوم المعتمدة لإجراء الفحص تُحدد وفق الأنظمة النافذة لدى وزارة النقل، وتختلف بحسب نوع الرخصة، وهي تصدر بشكل رسمي ومعلن.

وأكد العلوش استمرار العمل لتطوير مراكز الفحص وتوسيعها في مختلف المحافظات السورية، مع إدخال تقنيات حديثة تسهم في رفع كفاءة الفحوصات وتسريع الإجراءات، بما يحقق أعلى معايير الجودة والسلامة المرورية.

وتعمل وزارة النقل السورية على استكمال تجهيز مراكز فحوص إجازات السوق في عدد من المحافظات، في إطار خطتها نحو تطوير شامل لمنظومة رخص القيادة، تشمل نقل فحص واختبارات القيادة من مدارس تعليم القيادة إلى مراكز فحص فني معتمدة ومركزية، وإعادة تأهيل مراكز إجازات السوق في مختلف المحافظات بما يسهم في تقديم الخدمات ورفع مستوى جودة التدريب والفحص.