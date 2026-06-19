التأهيل الإسعافي لجسر المنصور واستمرار الأعمال في جسري الرشيد والسياسية في الرقة ودير الزور

الرقة ودير الزور-سانا

أنجزت المؤسسة السورية للبناء والتشييد، أعمال التأهيل الإسعافي السريع لجسر المنصور في الرقة، فيما وصلت نسبة الإنجاز في جسر الرشيد بالمحافظة أكثر من 90 بالمئة، بالتوازي مع استكمال عمليات إصلاح وتأهيل موقع جسر السياسية في محافظة دير الزور وإزالة الأجزاء المتضررة منه.

وأوضح المدير العام للمؤسسة المهندس حسن رحمون، في تصريح لمراسلة سانا اليوم الجمعة، أن الأعمال المنفذة في جسر السياسية تضمنت، قشط طبقة الأسفلت وإنشاء ممر وصول للركائز وتجهيز الرافعة الانسحابية، تمهيداً لبدء صب الجوائز مسبقة الإجهاد، إضافة إلى مواصلة أعمال صيانة عدد من الطرق الحيوية بدير الزور، ومعاينة جسر معدان بالرقة استعداداً لإطلاق أعمال تأهيله.

وأشار رحمون إلى أن مشاريع الجسور والطرق في المنطقة الشرقية تنفذ بإشراف المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل، وفق البرامج الزمنية المعتمدة، مبيناً أن إنجاز التأهيل الإسعافي لجسر المنصور واقتراب الانتهاء من مشروع جسر الرشيد في الرقة، يعكسان الجهود التي تبذلها الكوادر الفنية والهندسية في مواقع العمل.

ويعدّ جسرا الرشيد والمنصور في محافظة الرقة، اللذان باشرت المؤسسة السورية للبناء والتشييد، والمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، بعمليات الإصلاح والتأهيل لإعادتهما للعمل من جديد من أهم المرافق الحيوية التي تربط ضفتي نهر الفرات.

كما أعلنت وزارتا الأشغال العامة والإسكان والنقل في الرابع من شهر حزيران الجاري، عن المباشرة بأعمال بناء وإعادة تأهيل جسر ‏السياسية في محافظة دير الزور كاستجابة للتوجيهات الصادرة من ‏الرئيس أحمد الشرع إلى محافظة دير الزور خلال اطلاعه على واقع الجسور ‏المتضررة في المحافظة.