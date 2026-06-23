أحدهم سري.. الاستماع إلى 13 شاهداً في محاكمة عاطف نجيب ‏

دمشق-سانا ‏

أكد مدير إدارة المحاسبة والمساءلة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، ‌‏المحامي رديف مصطفى، أن محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة ‌‏الانتقالية في دمشق استمعت اليوم الثلاثاء إلى ثلاثة عشر شاهداً، من بينهم ‏الشاهد السري ‌‏”01″، وذلك خلال جلستها الجديدة التي عقدتها ضمن إطار ‌‏محاكمة المتهم عاطف نجيب.‏

وأوضح مصطفى في تصريح صحفي عبر قناة الهيئة على تلغرام، أن ‌‏المحكمة تابعت خلال الجلسة إجراءات المحاكمة الوجاهية والغيابية العلنية، ‌‏وخصصتها لسماع شهود الحق العام، مشيراً إلى أن إفادات الشهود تضمنت ‌‏معطيات وأدلة ذات أهمية قانونية تتعلق بالوقائع محل المحاكمة.‏

وبين مصطفى أن الشهادات المقدمة تركزت على جملة من الانتهاكات ‌‏الجسيمة، شملت الاعتقال التعسفي خارج إطار القانون، والقتل خارج إطار ‌‏القانون، وممارسة التعذيب الممنهج بأشكاله المختلفة، إضافة إلى انتهاكات ‌‏طالت الأطفال الذين شكّلوا نسبة كبيرة من المعتقلين في الوقائع التي تناولتها ‌‏الشهادات.‏

وكشف مصطفى أن إحدى الإفادات تضمنت شهادات تتعلق بالتعرض ‌‏لانتهاكات جسدية وجنسية أثناء الاحتجاز في أحد الأفرع الأمنية بمدينة ‌‏درعا، وهي وقائع تنظر فيها المحكمة ضمن إطار الإجراءات القضائية ‌‏والأدلة المقدمة في الدعوى.‏

وأشار إلى أن المتهم عاطف نجيب رفض خلال الجلسة ما ورد في شهادات ‌‏الشهود، فيما واصلت المحكمة استكمال إجراءاتها وفق الأصول القانونية ‌‏المعتمدة.‏

وبيّن أن المحكمة قررت تأجيل الجلسة إلى تاريخ الـ 14 من تموز المقبل، ‏لاستكمال ‏سماع شهود الحق العام.‏

وختم مصطفى بالقول: إن الهيئة تؤكد أن هذه المحاكمات تمثل جزءاً من ‏مسار ‏المساءلة القانونية الهادف إلى كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا ‏ومكافحة ‏الإفلات من العقاب، مع الالتزام الكامل بضمانات المحاكمة العادلة ‏وحقوق ‏جميع الأطراف أمام القضاء المختص.‏

يُذكر أن نجيب، وهو ابن خالة رأس النظام البائد المجرم بشار الأسد، متهم بارتكاب جرائم بحق الشعب ‏السوري، ‌‏‌‏‌‏وشغل سابقاً منصب رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، ويتحمل ‌‏‌‏‌‏مسؤولية مباشرة عن الحملات القمعية والاعتقالات التي شهدتها المحافظة منذ ‌‏‌‏‌‏انطلاق الثورة السورية عام 2011، وعلى رأسها حادثة اعتقال أطفال درعا ‌‏‌‏‌‏في آذار من العام نفسه التي شكلت شرارة الاحتجاجات.‏

ويواجه نجيب عدة تهم، أبرزها تحمله مسؤوليات قيادية ‌‏‌‏‌‏مباشرة ومشتركة عن أفعال منهجية استهدفت المدنيين في درعا، شملت القتل ‌‏‌‏‌‏والتعذيب والاعتقال التعسفي، كما تشمل لائحة الاتهام المشاركة في قمع ‌‏‌‏‌‏الاحتجاجات السلمية بالرصاص الحي والقوة المفرطة، والمسؤولية المباشرة ‌‏‌‏‌‏عما عرف بـ”مجزرة المسجد العمري”، إلى جانب اتهامات بالقتل الجماعي ‌‏‌‏‌‏الممنهج، وتعذيب معتقلين أفضى إلى الموت داخل مراكز الاحتجاز، فضلاً ‌‏‌‏‌‏عن الاشتراك مع قيادات أمنية وعسكرية وسياسية ضمن بنية هرمية منظمة ‌‏‌‏‌‏في ارتكاب تلك الانتهاكات الجسيمة.‏