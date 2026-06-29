وزارة الزراعة تبحث التحضيرات لمشاركتها في الدورة الـ 63 ‏لمعرض دمشق الدولي

دمشق- سانا
بحثت اللجنة المشكّلة في وزارة الزراعة للإعداد للمشاركة في الدورة الثالثة والستين لمعرض دمشق الدولي، خلال اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة معاون وزير الزراعة لشؤون الثروة النباتية تمام حمود، الإجراءات اللازمة لاستكمال التحضيرات وضمان مشاركة الوزارة في المعرض بصورة تعكس نشاطها وبرامجها في القطاع الزراعي.
وتمحور الاجتماع حول تحديد المساحة المطلوبة لجناح الوزارة، والجهات المشاركة، والمواد والتجهيزات اللازمة، إلى جانب الإشراف على أعمال تحضير وتجهيز الجناح، بما يضمن ظهوره بالشكل الذي يعكس نشاط الوزارة والجهات التابعة لها.
وأكد حمود حرص الوزارة على أن يكون لها حضور فاعل في معرض دمشق الدولي، الذي يشكل تظاهرة اقتصادية وثقافية واجتماعية وبوابة لجذب الاستثمارات، مشدداً على أهمية الإسراع في استكمال التحضيرات، وتحديد الاحتياجات ومحتويات الجناح، بما يعبر عن عمل الوزارة والجهات التابعة لها، ويجسد تطلعاتها للمرحلة القادمة بما يخدم القطاع الزراعي في سوريا.
ويمثل معرض دمشق الدولي أحد أبرز الفعاليات الاقتصادية في سوريا والمنطقة، ويستقطب سنوياً مشاركات من مؤسسات عامة وخاصة وشركات محلية ودولية، بهدف عرض المنتجات والخدمات وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي، فيما تحرص الجهات الحكومية على المشاركة فيه للتعريف بمشروعاتها وخططها التنموية ودعم القطاعات الإنتاجية.