وزارة الزراعة تبحث التحضيرات لمشاركتها في الدورة الـ 63 ‏لمعرض دمشق الدولي

دمشق- سانا‏

بحثت اللجنة المشكّلة في وزارة الزراعة للإعداد للمشاركة في ‏الدورة الثالثة والستين لمعرض دمشق الدولي، خلال اجتماعها اليوم ‏الإثنين برئاسة معاون وزير الزراعة لشؤون الثروة النباتية تمام ‏حمود، الإجراءات اللازمة لاستكمال التحضيرات وضمان مشاركة ‏الوزارة في المعرض بصورة تعكس نشاطها وبرامجها في القطاع ‏الزراعي‎.

وتمحور الاجتماع حول تحديد المساحة المطلوبة لجناح الوزارة، ‏والجهات المشاركة، والمواد والتجهيزات اللازمة، إلى جانب ‏الإشراف على أعمال تحضير وتجهيز الجناح، بما يضمن ظهوره ‏بالشكل الذي يعكس نشاط الوزارة والجهات التابعة لها‎.‎

وأكد حمود حرص الوزارة على أن يكون لها حضور فاعل في ‏معرض دمشق الدولي، الذي يشكل تظاهرة اقتصادية وثقافية ‏واجتماعية وبوابة لجذب الاستثمارات، مشدداً على أهمية الإسراع ‏في استكمال التحضيرات، وتحديد الاحتياجات ومحتويات الجناح، بما ‏يعبر عن عمل الوزارة والجهات التابعة لها، ويجسد تطلعاتها ‏للمرحلة القادمة بما يخدم القطاع الزراعي في سوريا‎.‎

ويمثل معرض دمشق الدولي أحد أبرز الفعاليات الاقتصادية في ‏سوريا والمنطقة، ويستقطب سنوياً مشاركات من مؤسسات عامة ‏وخاصة وشركات محلية ودولية، بهدف عرض المنتجات والخدمات ‏وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي، فيما تحرص ‏الجهات الحكومية على المشاركة فيه للتعريف بمشروعاتها ‏وخططها التنموية ودعم القطاعات الإنتاجية‎.‎