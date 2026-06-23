وزير العدل: استلام دفعة جديدة من السجناء السوريين في لبنان قريباً ‏

photo 2026 06 23 16 04 20 وزير العدل: استلام دفعة جديدة من السجناء السوريين في لبنان قريباً ‏

دمشق-سانا‏

أعلن وزير العدل مظهر الويس اليوم الثلاثاء، أن سوريا تقترب من استلام ‌‏دفعة جديدة من السجناء السوريين في لبنان، يبلغ عددها 128 سجيناً، وذلك ‌‏في إطار تنفيذ الاتفاق القضائي المبرم مع الدولة اللبنانية.‏

وقال الوزير الويس في منشور عبر منصة “إكس”: “في إطار تنفيذ الاتفاق ‌‏القضائي المبرم مع الدولة اللبنانية، نقترب من استلام دفعة جديدة من ‌‏السجناء السوريين، يبلغ عددها 128 سجيناً، وذلك ضمن مسار التعاون ‌‏القضائي القائم بين البلدين، وحرصاً على متابعة أوضاع المواطنين ‌‏السوريين”.‏

وتقدّم وزير العدل بالشكر والتقدير لجميع الجهات التي أسهمت في إنجاز هذه ‌‏الخطوة.‏

وكانت سوريا ولبنان وقعتا في الـ 6 من شباط الماضي في بيروت اتفاقية ‌‏حول نقل المحكومين السوريين من لبنان بلد صدور الحكم، إلى بلدهم سوريا.‏

وفي ال 17 من آذار الماضي وصلت إلى معبر جديدة يابوس الحدودي بريف ‌‏دمشق، الدفعة الأولى من الموقوفين السوريين الذين كانوا في سجن رومية ‌‏المركزي وغيره في لبنان، وعددهم 136 موقوفاً.‏

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