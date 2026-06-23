وزير العدل: استلام دفعة جديدة من السجناء السوريين في لبنان قريباً ‏

دمشق-سانا
أعلن وزير العدل مظهر الويس اليوم الثلاثاء، أن سوريا تقترب من استلام دفعة جديدة من السجناء السوريين في لبنان، يبلغ عددها 128 سجيناً، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق القضائي المبرم مع الدولة اللبنانية.
وقال الوزير الويس في منشور عبر منصة “إكس”: “في إطار تنفيذ الاتفاق القضائي المبرم مع الدولة اللبنانية، نقترب من استلام دفعة جديدة من السجناء السوريين، يبلغ عددها 128 سجيناً، وذلك ضمن مسار التعاون القضائي القائم بين البلدين، وحرصاً على متابعة أوضاع المواطنين السوريين”.
وتقدّم وزير العدل بالشكر والتقدير لجميع الجهات التي أسهمت في إنجاز هذه الخطوة.
وكانت سوريا ولبنان وقعتا في الـ 6 من شباط الماضي في بيروت اتفاقية حول نقل المحكومين السوريين من لبنان بلد صدور الحكم، إلى بلدهم سوريا.
وفي ال 17 من آذار الماضي وصلت إلى معبر جديدة يابوس الحدودي بريف دمشق، الدفعة الأولى من الموقوفين السوريين الذين كانوا في سجن رومية المركزي وغيره في لبنان، وعددهم 136 موقوفاً.