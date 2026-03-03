اتحاد غرف التجارة السورية ورابطة معتقلي الثورة يبحثان مجالات دعم عائلات المعتقلين

دمشق-سانا

بحث رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي مع وفد من مجلس أمناء رابطة معتقلي الثورة السورية، آليات عمل الرابطة وبرامجها التنفيذية والخدمات التي تقدمها للمعتقلين المحررين من سجون النظام البائد وعائلاتهم ولذوي المفقودين في مجالات الدعم القانوني والاجتماعي والإنساني.

وأعرب العلي خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر الاتحاد اليوم الثلاثاء، عن تقديره للدور الإنساني والوطني الذي تضطلع به الرابطة، مؤكداً جاهزية الاتحاد لتقديم الدعم اللازم على مختلف الصعد بما يسهم في تمكين المعتقلين السابقين وأسرهم، وتعزيز فرص اندماجهم المجتمعي وتحسين أوضاعهم المعيشية، في إطار مسؤولية القطاع الخاص تجاه القضايا المجتمعية ذات الأولوية.

كما تم الاتفاق على إطلاق مبادرة دعم مشتركة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، تستهدف أهلنا في المخيمات وأسر وعائلات المعتقلين بما يعزز قيم التكافل والتضامن ويترجم التزام اتحاد غرف التجارة السورية بدوره الاجتماعي والإنساني في هذه المرحلة.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص اتحاد غرف التجارة على تعزيز مسؤوليته المجتمعية، ودعم الفئات الأكثر تضرراً خلال مرحلة التعافي والبناء.