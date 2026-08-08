الحصري: انطلاق أولى رحلات طيران الجزيرة من الكويت إلى دير الزور يعزز ربطها بمحيطها العربي

دمشق-سانا



أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، أن انطلاق أولى رحلات طيران الجزيرة المباشرة بين دولة الكويت ومدينة دير الزور، اليوم السبت، يشكّل خطوة جديدة تعيد دير الزور إلى خارطة النقل الجوي الإقليمي وتعزز ربط المحافظة بمحيطها العربي.



وأوضح الحصري عبر منصة (X) أن تعزيز الربط الجوي مع دير الزور ليس هدفاً تشغيلياً فحسب، بل ركيزة لدعم التنمية وتسهيل حركة المواطنين وتحفيز النشاط الاقتصادي والاستثماري، نظراً لما تتمتع به المحافظة من أهمية استراتيجية.

ورحب الحصري بطيران الجزيرة، معرباً عن تطلع الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي إلى توسع شركات الطيران الإقليمية والدولية في تشغيل رحلاتها إلى دير الزور، بما يعزز مكانة المطار كبوابة رئيسية للمنطقة الشرقية.

وتم افتتاح مطار دير الزور الدولي باحتفالية أقيمت في الخامس من الشهر الجاري، حيث استقبل أول رحلتي طيران للخطوط الجوية السورية، ‌‏إحداهما داخلية قادمة من ‏دمشق، والثانية دولية قادمة من الكويت بعد توقف دام لسنوات طويلة.‏



وأكد الرئيس أحمد الشرع في كلمة عبر تقنية الاتصال المرئي خلال افتتاح المطار أن هذه الخطوة تجسد تحولاً من موقع كان يُستخدم ‌‏لقصف المدن والبلدات إلى بوابة تربط المحافظة بمحيطها الداخلي والخارجي، معلناً تنفيذ خطة ‌‏تنموية متكاملة للمنطقة الشرقية، تشمل تأهيل البُنى التحتية والقطاع الصحي والطرق والجسور، ‌‏وإنشاء مدينة صناعية، بما يسهم في توفير فرص العمل وتعزيز التنمية.‏



وتسهم عودة مطار دير الزور الدولي للخدمة في تخفيف أعباء السفر والتنقل، وتختصر على ‌‏المسافرين عناء الانتقال ‏والترانزيت عبر المحافظات أو المطارات الأخرى، وتوفر الوقت والجهد، ‌‏وتمنحهم خيارات سفر أكثر سهولة.‏

