ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 4335 قتيلاً

بيروت-سانا



ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي حتى السابع من آب إلى 4335 قتيلاً.



ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن وزارة الصحة قولها في بيان أمس الجمعة، أن عدد الجرحى وصل إلى 12273 جريحاً.



وذكرت الوكالة أن مرتفع علي الطاهر على أطراف بلدة النبطية الفوقا تعرض لقصف مدفعي إسرائيلي مكثف، بالتزامن مع تنفيذ قوات الاحتلال تفجيرات في بلدة الطيبة.



كما تعرضت بلدة المنصوري لقصف مدفعي إسرائيلي أدى إلى احتراق أحد المنازل.



يذكر أن لبنان وإسرائيل وقعتا في واشنطن اتفاقاً إطارياً خلال شهر حزيران الماضي برعاية أمريكية ينص على ترتيبات أمنية وإعادة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب.

