عودة التغذية الكهربائية لمحافظة دير الزور بعد الانتهاء من ‏أعمال ‏صيانة محولة التيم‎ ‎

دير الزور-سانا
أعلنت الشركة العامة للكهرباء بدير الزور اليوم الأحد إعادة إدخال محولة التيم (230 ك.ف.أ) إلى الخدمة بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والاختبارات الفنية اللازمة لها، واستئناف التغذية الكهربائية للمحافظة.
وكانت ورشة صيانة المحولات في مديرية التنفيذ التابعة للشركة السورية للكهرباء بدمشق، باشرت أمس السبت بالتعاون مع ورشات الوحدة التشغيلية في المنطقة الشرقية أعمال إصلاح العطل الطارئ في المحولة.
وشهدت محافظة دير الزور مساء أول أمس الجمعة انقطاعاً للتيار الكهربائي بشكل كامل عن كل المناطق نتيجة عطل فني طارئ على محولة (230 ك.ف) في محولة التيم.