عودة التغذية الكهربائية لمحافظة دير الزور بعد الانتهاء من ‏أعمال ‏صيانة محولة التيم‎ ‎

IMG 20260620 180911 1 عودة التغذية الكهربائية لمحافظة دير الزور بعد الانتهاء من ‏أعمال ‏صيانة محولة التيم‎ ‎

دير الزور-سانا‌‏

‎أعلنت الشركة العامة للكهرباء بدير الزور اليوم الأحد إعادة ‌‏إدخال محولة التيم (230 ك.ف.أ) إلى الخدمة بعد الانتهاء من ‌‏أعمال الصيانة والاختبارات الفنية اللازمة لها، واستئناف ‏التغذية ‏الكهربائية للمحافظة‎.‎
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وكانت ورشة صيانة المحولات في مديرية التنفيذ التابعة للشركة ‌‏السورية للكهرباء بدمشق، باشرت أمس السبت بالتعاون مع ‏ورشات ‏الوحدة التشغيلية في المنطقة الشرقية أعمال إصلاح ‏العطل الطارئ ‏في المحولة‎.‎

وشهدت محافظة دير الزور مساء أول أمس الجمعة انقطاعاً ‏للتيار ‏الكهربائي بشكل كامل عن كل المناطق نتيجة عطل ‏فني طارئ ‏على محولة (230 ك.ف) في محولة التيم‎. ‎

IMG 20260620 175944 1 عودة التغذية الكهربائية لمحافظة دير الزور بعد الانتهاء من ‏أعمال ‏صيانة محولة التيم‎ ‎
IMG 20260620 180311 1 عودة التغذية الكهربائية لمحافظة دير الزور بعد الانتهاء من ‏أعمال ‏صيانة محولة التيم‎ ‎
IMG 20260620 183219 1 1 عودة التغذية الكهربائية لمحافظة دير الزور بعد الانتهاء من ‏أعمال ‏صيانة محولة التيم‎ ‎
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