لقطات تُظهر حجم الدمار في حي الرُشدية بدير الزور.. جراء قصف النظام البائد

قائمة الصور 1/6
ضمن حملة حماة تنبض من جديد… إعادة تأهيل سور المنصف الحديدي في مدخل حماة الجنوبي
تجمّع شعبي حاشد في حماة رفضاً للاعتداءات الإسرائيلية وتأكيداً على وحدة وسيادة سوريا
جلسة حوارية لمديرية الشؤون السياسية في حلب ونقابة الأطباء حول الواقع الصحي في المحافظة
وزارة الداخلية: بعد البحث والتحرّي، تمكّنت قوّات الأمن العام في منطقة كفر عبد بريف حمص الشمالي من ضبط مستودع يحتوي على أسلحة وذخائر هاون
مؤسسة مياه حمص بالتعاون مع منظمة اليونيسيف تنهي تجهيز منظومة طاقة شمسية لتشغيل بئري مياه في مدينة كفرلاها بريف المحافظة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك