قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في حوض اليرموك وتفتش عدداً من ‏منازل عابدين

درعا-سانا‏

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من اليوم الأحد، في منطقة حوض اليرموك بريف درعا ‏الغربي، وصولاً إلى قرية عابدين.

وذكر مراسل سانا في درعا أن قوة للاحتلال مؤلفة من أكثر من عشر آليات عسكرية ‏توغلت في المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين، ووصلت إلى أطراف الأخيرة، حيث ‏عمدت إلى تفتيش عدد من منازل القرية، ما أثار حالة من الخوف والهلع بين الأهالي.

وأشار المراسل إلى أن توغل القوة تزامن مع تحركات لآليات عسكرية في محيط مواقع ‏داخل القطاع الغربي في المنطقة.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك ‏لعام ‌‏‌‏1974، ‏عبر ‌‏‌‏التوغّل في ‌‏‌‏الجنوب السوري، والاعتداء ‏على ‌‏‌‏المدنيين ‏من خلال ‏المداهمات ‌‏‌‏والاعتقالات، وتجريف ‌‏‌‏‌‏الأراضي ‏وإطلاق القذائف.

وتطالب سوريا باستمرار ‏بخروج قوات الاحتلال من ‏أراضيها، ‏وتشدد ‏على ‌‏أن جميع ‌‏‌‏الإجراءات ‏الإسرائيلية ‏في الجنوب ‌‏‌‏السوري ‏باطلة ولاغية، ‏ولا ‌‏ترتّب أي أثر ‏قانوني وفقاً ‌‏‌‏‌‏للقانون ‏الدولي، داعيةً ‏المجتمع الدولي إلى ‌‏‌‏‌‏الاضطلاع بمسؤولياته، ‌‏‌‏وردع ‏ممارسات ‌‏‌‏‌‏الاحتلال، ‏وإلزامه بالانسحاب ‏الكامل ‌‏من ‏الجنوب السوري.‏