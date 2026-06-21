قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في حوض اليرموك وتفتش عدداً من ‏منازل عابدين

درعا-سانا
توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من اليوم الأحد، في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وصولاً إلى قرية عابدين.
وذكر مراسل سانا في درعا أن قوة للاحتلال مؤلفة من أكثر من عشر آليات عسكرية توغلت في المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين، ووصلت إلى أطراف الأخيرة، حيث عمدت إلى تفتيش عدد من منازل القرية، ما أثار حالة من الخوف والهلع بين الأهالي.
وأشار المراسل إلى أن توغل القوة تزامن مع تحركات لآليات عسكرية في محيط مواقع داخل القطاع الغربي في المنطقة.
وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المدنيين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال من أراضيها، وتشدد على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، داعيةً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.