اختتام فعاليات أول هاكاثون تدريبي لتطوير تطبيقات الموبايل في جامعة حمص

حمص-سانا

اختتم اتحاد طلبة جامعة حمص بالتعاون مع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية اليوم الإثنين، فعاليات أول هاكاثون تدريبي لتطوير تطبيقات الموبايل (Mobile Dev Hackathon)، وذلك في قاعة السيمنار بمبنى اتحاد الطلبة في الجامعة.

وشهد ختام الفعالية التي انطلقت الأسبوع الماضي، عرض مشاريع الطلبة المشاركين، التي ركزت على تطوير تطبيقات تخدم مشاريع التحول الرقمي في القطاع الحكومي، وجرى تقييم الأعمال من قبل لجنة تحكيم تخصصية، أعقبه إعلان النتائج، وتكريم الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى تكريم القائمين على مبادرة الهاكاثون التدريبي، وهم المهندسون محمد شاهين، وماجد حورية، وإيناس صعب، تقديراً لجهودهم في تنظيم البرنامج والإشراف عليه.





وجاء في المركز الأول مشروع إدارة المساجد، تلاه مشروع النقل الداخلي، ثم مشروع التنقل بين المحافظات.



وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية الدكتور سنان حتاحت في كلمة له، إلى أهمية المشاريع التي قدمها الطلبة، ولا سيما في مجالات تطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، مشدداً على ضرورة توفير بيئة داعمة تتيح للشباب إبراز ابتكاراتهم وإبداعاتهم، بما يسهم في تعزيز دورهم في خدمة المجتمع.



من جهته أوضح مدير التواصل والعلاقات العامة في الجمعية وسيم مسعد في تصريح مماثل، أن حاضنات تقانة المعلومات في الجامعات تؤدي دوراً مهماً في استقطاب الطلبة واحتضان المشاريع الريادية، لافتاً إلى أهمية توجيه الطاقات الشبابية نحو تطوير حلول تقنية تخدم القطاع الحكومي لما له من أثر مباشر على حياة المواطنين.





بدورهم، لفت عدد من الطلبة المشاركين إلى أهمية التجربة التي أتاحها لهم الهاكاثون التدريبي، وما وفره من خبرات عملية، وفرص للتعلم والتعاون مع خريجين ومتخصصين في المجال التقني.



وتنوعت المشاريع المقدمة البالغ عددها 7، بين تطبيقات للنقل الداخلي، والطوارئ، ومساعدة الأشخاص، وإدارة المساجد، ودليل المعاملات الحكومية، والرعاية الصحية الذكية، والتنقل بين المحافظات، إضافة إلى دليل سياحي لمدينة حمص.



حضر الفعالية رئيس جامعة حمص الدكتور طارق حسام الدين.



وكان اتحاد الطلبة “الهيئة الطلابية في كلية الهندسة المعلوماتية” في جامعة حمص أطلق مطلع الشهر الماضي بالتعاون مع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية ممثلة بحاضنة تقانة المعلومات والاتصالات، أول هاكاثون تدريبي لتطوير تطبيقات الموبايل (Mobile Dev Hackathon) على مستوى محافظة حمص، وذلك في مقر الحاضنة داخل الجامعة.



ويأتي تنظيم الهاكاثون التدريبي في إطار توجه المؤسسات الأكاديمية والتقنية في سوريا نحو دعم مشاريع التحول الرقمي وتشجيع الابتكار بين الطلبة، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والحلول البرمجية المبتكرة لديهم.