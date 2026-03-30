محروقات حلب: ضبط مخالفات واحتكار كميات كبيرة من الغاز واتخاذ إجراءات بحق المتلاعبين

حلب-سانا

كثّف فرع محروقات حلب إجراءاته الرقابية على عمليات التوزيع، ولا سيما في ظل تزايد الطلب على المادة، وظهور بعض حالات الاحتكار والاتجار غير المشروع.

وأوضح مدير فرع محروقات حلب، محمد وردة لمراسل سانا، أن المتابعة المستمرة لكميات الغاز المطروحة في الأسواق، أسفرت عن رصد ضعف في التوزيع ما استدعى تكثيف إجراءات الرقابة على المندوبين، وخاصة الذين تم تسجيل مخالفات بحقهم سابقاً.

وأشار إلى أن عمليات الرصد أظهرت قيام بعض الآليات بمغادرة الفروع باتجاه مناطق وأحياء غير مخصصة لها، الأمر الذي أدى إلى كشف موقع مخالف يُستخدم لتجميع أسطوانات الغاز والتلاعب بها.

وبيّن أنه في عصر يوم الخميس الـ 28 من آذار، تم إيقاف سيارة محمّلة بـ 65 أسطوانة غاز، وتبين أن السائق حصل على الكمية من المندوبين داخل الموقع المراقب.

وأضاف: إنه وبالتنسيق مع محافظة حلب وقوى الأمن الداخلي، جرت على الفور مداهمة الموقع، ليتبين أنه عبارة عن كراج يُستخدم من قبل المخالفين، حيث عُثر بداخله على نحو 2000 أسطوانة غاز، ما بين فارغة وصناعية وممتلئة، مشيراً إلى أن الموقع كان مخصصاً لتحويل الغاز الصناعي إلى منزلي وبيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة.

وأكد وردة أن أعمال الرقابة مستمرة، ولن يتم التهاون في ملاحقة كل من يتلاعب بمادة الغاز أو يسعى إلى احتكارها، مشدداً على أن الإجراءات ستبقى متواصلة حفاظاً على حقوق المواطنين واستقرار السوق في محافظة حلب.