‏4 إصابات وشخص عالق تحت الأنقاض جراء انهيار سقف مستودع بحلب

حلب-سانا
أصيب 4 أشخاص بجروح، فيما لا يزال شخص آخر عالقاً تحت الأنقاض، جراء انهيار سقف مستودع في منطقة الشقيف الصناعية بمدينة حلب اليوم الخميس، أثناء تنفيذ أعمال ترميم.
وأوضح قائد الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب فيصل محمد علي في تصريح لمراسل سانا، أن فرق الدفاع المدني استجابت فور ورود البلاغ إلى موقع الحادث، حيث باشرت عمليات البحث والإنقاذ، وتمكنت من إسعاف المصابين، فيما تتواصل الجهود للوصول إلى الشخص العالق تحت الأنقاض.
وأكد علي أن الفرق تواصل العمل في الموقع مع اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة، للتأكد من عدم وجود مصابين آخرين، واستكمال عمليات الإنقاذ.