‏4 إصابات وشخص عالق تحت الأنقاض جراء انهيار سقف مستودع بحلب

حلب-سانا‏

أصيب 4 أشخاص بجروح، فيما لا يزال شخص آخر عالقاً تحت الأنقاض، جراء انهيار ‏سقف مستودع في منطقة الشقيف الصناعية بمدينة حلب اليوم الخميس، أثناء تنفيذ ‏أعمال ترميم.‏

وأوضح قائد الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب فيصل محمد علي في تصريح لمراسل ‏سانا، أن فرق الدفاع المدني استجابت فور ورود البلاغ إلى موقع الحادث، حيث باشرت ‏عمليات البحث والإنقاذ، وتمكنت من إسعاف المصابين، فيما تتواصل الجهود للوصول ‏إلى الشخص العالق تحت الأنقاض.‏

وأكد علي أن الفرق تواصل العمل في الموقع مع اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة، للتأكد ‏من عدم وجود مصابين آخرين، واستكمال عمليات الإنقاذ.‏