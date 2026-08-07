مقتل 17 جندياً وضابطاً يمنياً في هجوم لميليشيا الحوثي

عدن-سانا

أعلنت قيادة العمليات المشتركة للقوات المسلحة اليمنية مقتل 17 جندياً وضابطاً وإصابة آخرين جراء هجوم شنته ميليشيا الحوثي باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة على مواقع عسكرية في محافظتي حضرموت ومأرب.

وقالت القيادة في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”: إن الهجوم استهدف قوات كانت تنفذ مهام في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وشبكات تهريب الأسلحة والمخدرات للميليشيات الحوثية، وقد حققت خلال الفترة الماضية نجاحات كبيرة في إحباط مخططات إرهابية، وتفكيك عبوات ناسفة، وضبط شبكات تهريب، وإفشال محاولات كانت تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة”.

وأشارت إلى أن هذا الهجوم الاجرامي يكشف حقيقة المشروع الحوثي، الذي يوجه سلاحه على الدوام إلى أبناء الشعب اليمني والمؤسسات الوطنية المعنية بحمايتهم.

وأكدت أن القوات المسلحة بكل تشكيلاتها تواصل أداء واجباتها بكامل الجاهزية، وأن هذا الاعتداء الجبان، لن يزيدها إلا ثباتاً وإصراراً على استكمال واجبها في استعادة مؤسسات الدولة، وفرض سيادتها على كامل تراب الوطن.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف “دعم الشرعية في اليمن” اللواء الركن تركي المالكي أعلن في وقت سابق اليوم إصابة 11 مدنياً في منطقة نجران السعودية، جراء اعتداء نفذته ميليشيا الحوثي.

وصعّدت ميليشيا الحوثي مؤخراً تهديداتها للملاحة البحرية في مضيق باب المندب، عبر إعلان ما سمته “حظر الملاحة البحرية على السعودية”، وسط رفض وإدانات عربية ودولية لما تمثله هذه التهديدات من خطر على حرية الملاحة وسلامة الإمدادات العالمية.