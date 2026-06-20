إعادة بئرين إلى الخدمة في حماة وتحسين التزويد المائي لأكثر من 30 ألف نسمة

حماة-سانا



أعادت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حماة، بئرين إلى الخدمة داخل المدينة بعد إنجاز أعمال صيانة وتأهيل فنية لمعالجة أعطال طارئة تسببت بتوقفهما خلال المدة الماضية.



وأوضحت وزارة الطاقة اليوم السبت، أن أعمال الصيانة شملت بئر شمال السجن في حي القصور وبئر حي الكرامة، حيث جرى إصلاح الأضرار التي لحقت بالإكساء، مع إعادة تأهيل معدات الضخ، واستكمال الإجراءات الفنية اللازمة لضمان تشغيلهما بكفاءة.



ولفتت الوزارة إلى أن إعادة بئرين إلى الخدمة، ستسهم في تحسين التزويد المائي لأكثر من 30 ألف نسمة وتحسين استقرار الشبكة، مشيرةً إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة الشركة لمتابعة مصادر المياه وصيانة التجهيزات الميكانيكية والكهربائية بشكل دوري، بما يضمن استمرارية الخدمة، ورفع كفاءة منظومة التزويد المائي في مدينة حماة.



وكانت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في حماة، أطلقت في الرابع من الشهر الحالي، بالتعاون مع مؤسسة الآغا خان، حزمة مشروعات مائية جديدة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية، وتحسين خدمات مياه الشرب في مدينة سلمية وريف حماة الشرقي.

