مدير صحة حمص: المشافي استقبلت جثتي ضحيتي زيدل و18 إصابة أغلبها مستقرة

حمص-سانا

أعلن مدير صحة حمص الدكتور عبد الكريم غالي أن مشافي المدينة استقبلت خلال أحداث اليوم جثتي شخصين تعودان لـ عبد الله العبود الناصر الخالدي وزوجته، وهما ضحيتا جريمة القتل في بلدة زيدل، بالإضافة إلى 18 إصابة معظمها ناجمة عن إطلاق النار العشوائي، إضافةً إلى بعض الحوادث المرورية.

وأكد الدكتور غالي في تصريح اليوم أن معظم الإصابات بحالة مستقرة مع وجود إصابة واحدة حرجة، وسيتم تخريج أغلب المصابين قريباً بعد استكمال العناية الطبية اللازمة.

وطمأن الدكتور غالي الأهالي بأن الوضع الصحي تحت المتابعة المستمرة، وأن الكوادر الطبية تعمل بكامل جاهزيتها، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وشهدت بعض أحياء مدينة حمص توتراً عقب الجريمة، في حين سارعت قوى الأمن الداخلي إلى تنفيذ انتشار بهدف تعزيز الأمن والحفاظ على الاستقرار ومنع استغلال الجريمة لإثارة الفتنة، مؤكدة أنها ستتصدى بحزم لأي محاولة تستهدف زعزعة السلم الأهلي أو الإخلال بالاستقرار المجتمعي.