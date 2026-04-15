الجهاز المركزي للرقابة المالية يعلن نتائج مسابقة اختيار الكوادر الإدارية والفنية

دمشق-سانا

أعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، أسماء الناجحين ضمن مسابقة تعيين كوادر لشغل عدد من الوظائف الإدارية والفنية المعلن عنها في كانون الأول الماضي.

وأوضح الجهاز، عبر قناته على التلغرام، أن الناجحين وفق التسلسل، الذين لم يتم التعاقد معهم ولم يُعتبروا مستنكفين، يحتفظون بحقهم في التوظيف مدة سنة واحدة من تاريخ صدور القرار، وذلك لإشغال الشواغر المتوافرة في الجهاز المركزي للرقابة المالية بحسب الحاجة.

وأشار الجهاز إلى أنه سيتم التواصل مع المقبولين للتعاقد تباعاً، وذلك لاستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لإتمام عملية التعيين، داعياً الراغبين في الاطلاع على النتائج إلى زيارة منصة نتائج الاختبارات الخاصة بالجهاز عبر الرابط، وإدخال البيانات الخاصة بالمتسابق ورقمه.

وسبق أن أصدر الجهاز المركزي للرقابة المالية، في الخامس من شهر آذار الماضي نتائج الاختبار الكتابي الخاص بمسابقة تعيين كوادر إدارية.

وكانت وزارة التنمية الإدارية، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة المالية، أعلنت في الرابع والعشرين من شهر كانون الأول الماضي عن إجراء مسابقة لتعيين عدد من الكوادر الإدارية للعمل لدى الجهاز المركزي والفروع التابعة له في المحافظات.