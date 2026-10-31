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روبيو يؤكد أهمية ضمان أمن الممرات التجارية الحيوية

AFP 20261030 D4XJ4QB v1 MidRes G20ForeignMinistersMeeting روبيو يؤكد أهمية ضمان أمن الممرات التجارية الحيوية
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو-واشنطن-AFP

واشنطن-سانا

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أهمية ضمان أمن الممرات التجارية الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب، والحفاظ على انسيابية حركة التجارة، مشدداً على ضرورة تعزيز سلاسل التوريد الآمنة وتوسيعها، ولا سيما المتعلقة بالمعادن الحيوية.

وقال روبيو، في منشور عبر منصة “إكس”، في ختام اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين: إن سلاسل التوريد الآمنة تشكل ركيزة أساسية للنمو، مؤكداً ضرورة إبقاء الممرات التجارية الحيوية مفتوحة وآمنة أمام حركة التجارة.

وأضاف أن تعزيز وتوسيع سلاسل توريد المعادن الحيوية يمثلان ضرورة لضمان المستقبل.

وانطلقت أمس الجمعة أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في مدينة أتلانتا الأمريكية، على أن تستضيف مدينة ميامي قمة قادة العشرين يومَي 14 و15 كانون الأول 2026، وتضم المجموعة 19 دولة هي الأكبر اقتصادياً في العالم، إلى جانب عضوية الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.

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