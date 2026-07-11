مفاهيم العلاج الفيزيائي والطب القائم على الوظيفة محور محاضرة علمية في حمص

حمص-سانا



نظمت مديرية الصحة في حمص اليوم السبت، محاضرة علمية متخصصة حول أحدث الاتجاهات في العلاج الفيزيائي، قدمها المعالج الفيزيائي عبد الرحيم الجوجة، وذلك بهدف التعريف بمستجدات هذا الاختصاص، بما يسهم في الارتقاء بجودة خدمات التأهيل والعلاج المقدمة للمرضى.



وأوضح الجوجة في تصريح لمراسل سانا، أن المحاضرة تحدثت عن التحول الذي يشهده العلاج الفيزيائي من الأساليب التقليدية إلى مفهوم الطب القائم على الوظيفة، باعتباره أحد أبرز التوجهات الحديثة في التأهيل، مبيناً أن هذا النهج يركز على استعادة وظيفة المريض، وتحسين قدرته الحركية من خلال معالجة الأسباب الحقيقية للمشكلة، وليس الاكتفاء بعلاج موضع الألم.



وأشار الجوجة إلى أن المحاضرة قدمت شرحاً حول مفهوم الطب القائم على الوظيفة وآليات تطبيقه وفق أحدث الممارسات العلمية، مبيناً أن من أبرز أسباب إخفاق العلاج الفيزيائي في بعض الحالات غياب التشخيص ‏الدقيق، والاعتماد على بروتوكولات علاجية ثابتة دون تقييم شامل لحالة المريض، ‏فضلاً عن ضعف التواصل بين أعضاء الفريق الطبي، وعدم التزام المريض بالخطة ‏العلاجية.‏



وشدد الجوجة على أهمية التكامل بين الطبيب والمعالج الفيزيائي، لما يحققه من ‏تشخيص أكثر دقة، ووضع خطة علاجية متكاملة، بما ينعكس إيجاباً على سرعة ‏تعافي المرضى، وتحسين نتائج العلاج، لافتاً إلى أنه يشارك في هذا النشاط العلمي ضمن بعثة “سيغما أكاديمي” القادمة من ألمانيا إلى سوريا، حيث سيقدم محاضرة مماثلة في دمشق.



بدوره، أوضح الطالب بقسم العلاج الفيزيائي بجامعة حمص دري الجوجة، أن المحاضرة أسهمت في تعزيز مفهوم آليات تقييم المريض، ووضع الخطة العلاجية المناسبة، وأهمية الجانب الإنساني في التعامل مع المريض، وبناء الثقة معه، إلى جانب الالتزام بالمصداقية المهنية والتعاون مع الأطباء والمعالجين الآخرين عند الحاجة.



من جهتها، أكدت المعالجة الفيزيائية هيلانة جركس أهمية التعاون المستمر بين الطبيب والمعالج الفيزيائي، بما يضمن وضع خطة علاجية متكاملة تحقق أفضل النتائج للمريض.

