وزير الإدارة المحلية يؤكد تقدّم تأهيل السجلات العقارية بحماة والانتقال إلى الأتمتة والرقمنة

دمشق-سانا

أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني أنه تم قطع شوط مهم في أعمال إعادة التأهيل والتجهيز والأرشفة للسجلات العقارية في مديرية المصالح العقارية بحماة.

وبيّن الوزير عنجراني، في تصريح اليوم الجمعة نشره عبر صفحته على فيسبوك، أن العمل أصبح أكثر تنظيماً ودقة، مع بدء الانتقال نحو الأتمتة والرقمنة، بما يسهم في تسهيل إنجاز معاملات المواطنين وتسريعها.

وقال الوزير عنجراني: خلال زيارتي إلى مديرية المصالح العقارية في حماة، رأيت حجم الضرر الذي لحق بالسجلات والوثائق العقارية خلال السنوات الماضية، وكيف كانت الملفات مكدسة ومتضررة، وتحتاج إلى جهد كبير لإعادة تنظيمها وحفظها.

وأضاف: ما أُنجز حتى الآن يُعد خطوة مهمة، أما ما نعمل عليه في المرحلة المقبلة فهو الوصول إلى خدمات عقارية حديثة ومؤتمتة، تحفظ الحقوق وتوفر الوقت والجهد على المواطنين.

وتواصل وزارة الإدارة المحلية والبيئة تنفيذ أعمال إعادة تأهيل وتنظيم السجلات العقارية المتضررة في عدد من المحافظات، ضمن خطة تهدف إلى تطوير خدمات المصالح العقارية، وحفظ الوثائق والحقوق العقارية، والانتقال التدريجي إلى الأتمتة والرقمنة بما يسهم في تسريع إنجاز معاملات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.