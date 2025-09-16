هيئة التخطيط والإحصاء تشكل فريق إعداد الهوية التنموية للجمهورية العربية السورية

دمشق-سانا

أصدر رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم قراراً، بتشكيل فريق “الهوية التنموية” للجمهورية العربية السورية.

وبحسب نص القرار الذي نشرته الهيئة اليوم على معرفاتها الرسمية، يتولى الفريق إعداد مقترح “الهوية التنموية” للجمهورية العربية السورية.

ويترأس الفريق رئيس هيئة التخطيط والإحصاء، ويضم في عضويته: معاوني وزراء المالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية الإدارية، والإدارة المحلية والبيئة، والاقتصاد والصناعة، والشؤون الاجتماعية والعمل.

كما يضم الفريق نائب المدير العام لهيئة الاستثمار، وممثلين عن الهيئة العامة للمنافذ البحرية والبرية، ومصرف سورية المركزي، وأكاديميين من الجامعات السورية.