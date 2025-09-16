هيئة التخطيط والإحصاء تشكل فريق إعداد الهوية التنموية للجمهورية العربية السورية

هيئة التخطيط والاحصاء Copy هيئة التخطيط والإحصاء تشكل فريق إعداد الهوية التنموية للجمهورية العربية السورية

دمشق-سانا

أصدر رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم قراراً، بتشكيل فريق “الهوية التنموية” للجمهورية العربية السورية.

وبحسب نص القرار الذي نشرته الهيئة اليوم على معرفاتها الرسمية، يتولى الفريق إعداد مقترح “الهوية التنموية” للجمهورية العربية السورية.

ويترأس الفريق رئيس هيئة التخطيط والإحصاء، ويضم في عضويته: معاوني وزراء المالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية الإدارية، والإدارة المحلية والبيئة، والاقتصاد والصناعة، والشؤون الاجتماعية والعمل.

كما يضم الفريق نائب المدير العام لهيئة الاستثمار، وممثلين عن الهيئة العامة للمنافذ البحرية والبرية، ومصرف سورية المركزي، وأكاديميين من الجامعات السورية.

حملة نظافة تطوعية في حي جورة الشياح بحمص
الهيئة الناظمة للاتصالات تمنح تراخيص ستارلينك للحالات الطارئة بسوريا
اتفاق بين إدارة الأمن العام ووجهاء بصرى الشام لتسليم المطلوبين وتعزيز الأمن
وزير الزراعة: العمل على إعادة تفعيل المخافر الحراجية للحفاظ على الثروة النباتية والزراعية
الدفاع المدني: السيطرة على الكثير من بؤر النيران في ريف اللاذقية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك