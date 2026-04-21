البدء بتأهيل جسر عياش غرب مدينة دير الزور

دير الزور-سانا

بدأت أعمال إعادة تأهيل جسر عياش الواقع على طريق حلب غرب مدينة دير الزور بعشرة كيلومترات، والتي تنفذها شركة السلامة الذهبية للمقاولات، تحت إشراف المحافظة، ومديرية الخدمات الفنية، ومديرية الطرق المركزية.

وقال المكلف من مديرية الخدمات الفنية بالمحافظة المهندس عبد اللطيف السعيد المشرف لـ سانا، اليوم الثلاثاء: إنه جرى إعداد الدراسات اللازمة للمشروع بالتعاون بين مديرية الخدمات الفنية ومديرية الطرق المركزية، ويتم حالياً العمل بالمراحل الأولى من التنفيذ.

وأشار السعيد، إلى أن المراحل الأولى تتضمن تدعيم الركيزة المتضررة بجدار بارتفاع 10 أمتار، وعرض 8 أمتار، وسماكة 40 سم، كما تم صب الشرائح المترية للبلاطة، وعددها 10 شرائح، بطول 8 أمتار، وعرض1 متر، وسماكة 50 سم.

كما نوه في هذا المجال، إلى أنه من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحسين البنية التحتية للطريق، وتسهيل حركة النقل بين دير الزور وحلب والرقة، ورفع مستوى الأمان والسلامة للمسافرين، ما يعزز التنمية والارتباط الاقتصادي والاجتماعي بين هذه المناطق.

يذكر أن الجسر تعرض للتدمير من قبل النظام البائد عام 2017، ما أدى إلى شل حركة السير بين محافظة دير الزور ومحافظتي الرقة وحلب والقرى المتفرعة على طول هذا الطريق.

ويأتي مشروع التأهيل ضمن حملة “ربيع دير الزور التي انطلقت مطلع الشهر الجاري، وبتمويل من حملة “دير العز”.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك