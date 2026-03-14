انخفاض على درجات الحرارة وأمطار في أغلب المناطق السورية

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض ملحوظ اليوم السبت على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلاتها السنوية في المناطق الشرقية والساحلية، وأدنى من المعدل بنحو 3-5 درجات مئوية في باقي المناطق السورية، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي.

وحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية، يكون الطقس خلال النهار غائماً ماطراً على فترات فوق أغلب المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً، ويحذر من تشكل السيول في المناطق المنخفضة والوديان.

وخلال الليل، يكون الطقس بارداً نسبياً في المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية والبادية.

وتكون الرياح جنوبية غربية على المناطق الجنوبية والبادية، معتدلة مع هبات شديدة تتجاوز سرعتها 75 كم/سا، تؤدي إلى إثارة العواصف الترابية وخاصةً في تلك المناطق، بينما تكون شرقية إلى جنوبية شرقية على باقي المناطق، بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 75 كم/سا على المرتفعات الساحلية، ويكون البحر متوسط ارتفاع الموج، ويزداد الارتفاع ليلاً.

ويستمر تأثير هذا المنخفض حتى مساء يوم غد الأحد، على أن يتبع ذلك منخفض جوي جديد ماطر بغزارة، اعتباراً من مساء يوم الأربعاء القادم.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:

دمشق9/14
ريف دمشق-القلمون3/9
القنيطرة8/13
درعا10/15
السويداء8/14
حمص7/14
حماة8/14
اللاذقية15/20
طرطوس14/20
حلب8/13
إدلب7/13
دير الزور8/20
الرقة6/18
الحسكة5/15
