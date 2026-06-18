هيئة الطاقة الذرية السورية تختتم دورة عربية متخصصة لتعزيز الأمن السيبراني للمنشآت النووية

دمشق-سانا

اختتمت هيئة الطاقة الذرية السورية اليوم الخميس في دمشق، فعاليات الدورة التدريبية العربية المتخصصة بعنوان “الأمن السيبراني للمنشآت النووية والجهات الرقابية”، والتي استضافتها الهيئة على مدى خمسة أيام برعاية الهيئة العربية للطاقة الذرية، وبمشاركة خبراء ومتخصصين من عدد من الدول العربية.

وذكرت هيئة الطاقة الذرية السورية عبر قناتها على التلغرام، أن هذه الدورة تعد أول برنامج تدريبي عربي مشترك تستضيفه دمشق برعاية الهيئة العربية للطاقة الذرية، في خطوة تعكس تنامي التعاون العربي في مجالات الأمن السيبراني وحماية البنى التحتية الحيوية، وتعزز حضور سوريا في مسارات العمل العلمي والتقني المشترك.

وشهدت الدورة مشاركة خبراء من هيئات الطاقة الذرية العربية، إلى جانب مسؤولين في أمن المعلومات والاتصالات وإدارة المخاطر، حيث تناولت محاورها التدريبية استراتيجيات إدارة المخاطر السيبرانية، وآليات كشف الثغرات الأمنية ومعالجتها، وسبل حماية البيانات الحساسة وسلاسل التوريد، إضافة إلى إجراءات الاستجابة للحوادث أثناء حالات الطوارئ، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأنظمة الدفاعية.

وأشارت الهيئة إلى أهمية الدورة في توقيتها ومضمونها، كونها تمثل خطوة محورية لحماية البنى التحتية والمنشآت النووية والرقابية ضد التهديدات السيبرانية المتصاعدة عالمياً والتي تمس الأمن القومي والبيئي مباشرة، كما يعكس هذا التجمع نجاح سوريا في إعادة بناء جسور التنسيق العلمي والتقني مع الأشقاء العرب؛ بما يضمن بناء جبهة رقمية موحدة وقادرة على حماية المنشآت الحيوية بكفاءة واحترافية عالية.

يذكر أن الدورة انطلقت الأحد الماضي في مقر هيئة الطاقة الذرية السورية بدمشق، وهدفت إلى توفير إطار شامل يرسخ منظومة حماية سيبرانية متكاملة تجمع بين الجانبين العلمي والعملي، وتعطي مجموعة متكاملة من الموضوعات المرتبطة بالأمن السيبراني في المنشآت النووية والسلطات الرقابية.