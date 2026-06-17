وزير الإدارة المحلية يطلع على واقع القطاعات الإدارية والخدمية والتنموية في حماة

حماة-سانا

اطّلع وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني اليوم الأربعاء على واقع عمل عدد من الجهات والمديريات الإدارية والخدمية التابعة للوزارة في محافظة حماة، وسبل تطوير أدائها وتجاوز المعوقات التي تواجهها بما ينعكس على تلبية احتياجات المواطنين.

وشملت الجولة مديريتي المصالح العقارية والبيئة، ومجلس مدينة حماة، ولقاء أعضاء المكتب التنفيذي في مجلس محافظة حماة، ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية والبلديات المعنيين بشكل مباشر بتحسين الواقع الخدمي.

وأشار عنجراني في تصريح لمراسل سانا إلى أن الوزارة حريصة على إيجاد الحلول المطلوبة للمشكلات الخدمية التي تعترض سير عمل المديريات والمؤسسات، لافتاً إلى أن الهدف من الجولة واللقاءات مع المعنيين في المحافظة تقديم شرح عن إجراءات الحكومة ورؤيتها الاستراتيجية في تحسين الخدمات والواقع الاجتماعي والصحي والتعليمي، والمضي قدماً في إعادة الإعمار.

وعن واقع ريف حماة المتضرر جراء اعتداءات النظام البائد وخطط الحكومة لإعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق الخدمية، أوضح عنجراني أن الحكومة أطلقت مبادرة “سوريا بدون مخيمات”، وتسعى جاهدة للانتهاء من هذا الملف عبر تفعيل مشروعات إعادة تأهيل المرافق الخدمية والصحية والتعليمية وفق الإمكانات المتاحة بما يشجع الأهالي على العودة إلى قراهم وبلداتهم.

كما لفت إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لموضوع التنمية الريفية، بهدف تحقيق توازن بين المدن والأرياف وتعزيز دور الحواضر الريفية.

بدوره بين نائب محافظ حماة محمد جهاد طعمة في تصريح مماثل، أن الجولة في مديرية البيئة ركزت على تطوير مستوى وأداء كادرها الإداري للوصول إلى تجارب أفضل في مجالات العمل البيئي، بينما تم التركيز على متابعة الأتمتة وأرشفة الوثائق في مديرية المصالح العقارية، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي الذي تنتهجه الحكومة لمختلف مؤسساتها، في حين أكد الوزير العنجراني في مجلس مدينة حماة الحرص على تسهيل الإجراءات للوصول إلى خدمات تليق بأهالي المدينة، مع تهيئة بنية قانونية تساعد على أداء المهام بشكل أفضل.

وتأتي الجولة في إطار تعزيز المتابعة المباشرة لواقع الخدمات، والوقوف على الاحتياجات والأولويات، ودعم كفاءة الأداء المحلي والتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة.