منافسات قوية في السباق الدوري الثاني للخيول العربية الأصيلة بحماة

حماة-سانا

أقامت الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة، بالتعاون مع اتحاد الفروسية ومديرية الخيول في وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، السباق الدوري الثاني للخيول العربية الأصيلة على مضمار نادي الفروسية في مدينة حماة، بمشاركة 100 جواد من مختلف المحافظات السورية.

وتضمّن السباق عشرة أشواط، فاز ببطولتها على التوالي الجياد: جرناس الزغير، جوانة غريب، راجي برادقجي، هدبان الحميد، ميك الخطيب، شهم العابس، أسد قطاش، شموخ الضياء، صقر سليمان، وسند الشربجي.

وأوضح مدير الرياضة والشباب في حماة مكرم كيلاني في تصريح لـ سانا أن استضافة المحافظة للسباقات الدورية منذ سنوات طويلة تعكس مكانة رياضة الفروسية لدى أبناء حماة بمختلف فئاتهم العمرية، مبيناً أن المديرية تعمل على تطوير هذه الرياضة وزيادة انتشارها، وخاصة مع وجود أعداد كبيرة من المربين والخيول في المحافظة.

وأشار رئيس نادي الفروسية في حماة محمد شيخ الغنامة إلى أن السباق شهد منافسة قوية بين المشاركين لاحتلال المراكز الأولى، إضافة إلى حضور جماهيري واسع يعكس محبة الناس لهذه الرياضة العريقة.

وبيّن صاحب مربط الأدهم للخيول صفوك الأدهم أنه شارك بعدة أشواط وبخيول مختلفة، وحقق مراكز متقدمة رغم قوة المنافسة وكثرة المشاركين.

يذكر أن نادي الفروسية بحماة يستضيف سنوياً العديد من السباقات الدورية للخيول العربية الأصيلة كما يقيم دورات لتعليم الأطفال مبادىء وفنون رياضة الفروسية.

تتويج الفائزين بمسابقة الخطلاء للشعر النبطي على مسرح ثقافي حمص
وصول قافلة مساعدات إنسانية تضم 31 شاحنة إلى محافظة السويداء
منتخب أوزبكستان يتأهل لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه
فعالية احتفالية لفرع نقابة المهندسين ونادي المهندسين الشباب في اللاذقية بمناسبة ذكرى التحرير
عودة دفعة جديدة من المهجرين السوريين في الأردن عبر معبر نصيب الحدودي في درعا
