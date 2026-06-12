حديقة البطرني باللاذقية تستضيف مهرجان ربيع اللاذقية الثاني للمنتجات الزراعية والحرفية ‏

اللاذقية – سانا
انطلق مساء اليوم الخميس في حديقة البطرني مهرجان ربيع اللاذقية الثاني بمشاركة 172 مشاركاً، ويتضمن معارض للمنتجات الزراعية والحرفية والريفية، وأنشطة ثقافية وترفيهية متنوعة.
ويشكل المهرجان منصة لدعم الإنتاج المحلي وتنشيط السياحة والاقتصاد الريفي، فضلاً عن دوره في دعم المنتجين المحليين وأصحاب المشاريع الصغيرة، عبر إتاحة المجال أمامهم لتسويق منتجاتهم، كما يسهم في دعم التنمية بالمحافظة من خلال التعريف بمقوماتها التراثية والزراعية والسياحية.
وبيّن مدير سياحة اللاذقية المهندس فادي نظام في تصريح لـ مراسل سانا، أن الهدف من إقامة المهرجان هو الترويج للمنتجات السياحية ومنتجات المرأة الريفية والمشاريع الصغيرة والحرفية، مشيراً إلى أنه شارك بالمهرجان عدد من الجمعيات وطلاب المعهد الفندقي وفرق تراثية وأطفال وحرفيين وشركات تسوق، إضافة إلى مجموعة من المشاريع الصغيرة والمشاتل حيث يصل العدد إلى 172 مشاركاً.
وأوضح المهندس نظام أن هذا المهرجان هو من أهم مسارات المدينة القديمة باللاذقية حيث يتموضع على الكورنيش الغربي البحري أمام المتحف الوطني، كاشفاً أن خطط مديرية السياحة وضعت حيز التنفيذ لتلبية متطلبات الموسم السياحي الحالي حيث يتم الاهتمام بالنظافة ورفع جودة الخدمات في المنشآت السياحية وتعزيز الرقابة على الأسعار وجودة الخدمات، عبر تواجد فرق الطوارئ والصحة والكوارث في الأماكن والتجمعات المزدحمة بالسياح سواء على المسار البحري أو الجبلي، داعياً إلى زيارة المهرجان.
من جهته أشار مدير هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة باللاذقية عبد اللطيف عوض في تصريح مماثل، إلى أن المشاركين بالمهرجان هم عبارة عن نخب من أصحاب الحرف اليدوية التي تشكل الهوية البصرية للمحافظة والرافد الاقتصادي لأصحابها، وهذا المهرجان يوفر لهم المجال للترويج لها والمساهمة بتسويقها، لافتاً إلى أن الهيئة تقدم الدعم للحرفيين عبى توفير المواد الأولية لهم وتطوير طرق التسويق من أجل الحفاظ على هذه الحرف وحمياتها من الاندثار عبر نقلها إلى الأجيال القادمة.
من جهتها، نوهت المشاركة زوربا جاموس بالمهرجان الذي تشارك فيه، مشيرة إلى أنها قدمت حسماً على سعر المنتج يصل 10 بالمئة وسط إقبال ممتاز من الزوار، فيما أوضح المشارك أسامة حسن إلى أنه يقدم حسومات على منتجاته تتراوح ما بين 20 و30 بالمئة، منوهاً بالدور الذي يلعبه المهرجان في التواصل المباشر مع المستهلك.
وأشار وكيل شركتي شموخ حلب وقلعة حلب الملكية عبد الحميد مليس إلى أن جميع مستحضرات التجميل التي تنتجها الشركتين طبيعة وخالية من المواد الكيميائية، موضحاً أن هذه المهرجانات توفر فرصاً من أجل الترويج والانتشار والتسويق، داعياً المواطنين إلى ارتياد المهرجان والاطلاع على المنتجات المعروضة.
يشار إلى أن المهرجان يستمر لثمانية أيام متتالية.