حديقة البطرني باللاذقية تستضيف مهرجان ربيع اللاذقية الثاني للمنتجات الزراعية والحرفية ‏

اللاذقية – سانا‏

انطلق مساء اليوم الخميس في حديقة البطرني مهرجان ربيع اللاذقية الثاني بمشاركة 172 ‏مشاركاً، ويتضمن معارض للمنتجات الزراعية والحرفية والريفية، وأنشطة ثقافية وترفيهية ‏متنوعة.‏

ويشكل المهرجان منصة لدعم الإنتاج المحلي وتنشيط السياحة والاقتصاد الريفي، فضلاً عن دوره ‏في دعم المنتجين المحليين وأصحاب المشاريع الصغيرة، عبر إتاحة المجال أمامهم لتسويق ‏منتجاتهم، كما يسهم في دعم التنمية بالمحافظة من خلال التعريف بمقوماتها التراثية والزراعية ‏والسياحية.‏

وبيّن مدير سياحة اللاذقية المهندس فادي نظام في تصريح لـ مراسل سانا، أن الهدف من إقامة ‏المهرجان هو الترويج للمنتجات السياحية ومنتجات المرأة الريفية والمشاريع الصغيرة والحرفية، ‏مشيراً إلى أنه شارك بالمهرجان عدد من الجمعيات وطلاب المعهد الفندقي وفرق تراثية وأطفال ‏وحرفيين وشركات تسوق، إضافة إلى مجموعة من المشاريع الصغيرة والمشاتل حيث يصل ‏العدد إلى 172 مشاركاً.‏

وأوضح المهندس نظام أن هذا المهرجان هو من أهم مسارات المدينة القديمة باللاذقية حيث ‏يتموضع على الكورنيش الغربي البحري أمام المتحف الوطني، كاشفاً أن خطط مديرية السياحة ‏وضعت حيز التنفيذ لتلبية متطلبات الموسم السياحي الحالي حيث يتم الاهتمام بالنظافة ورفع جودة ‏الخدمات في المنشآت السياحية وتعزيز الرقابة على الأسعار وجودة الخدمات، عبر تواجد فرق ‏الطوارئ والصحة والكوارث في الأماكن والتجمعات المزدحمة بالسياح سواء على المسار ‏البحري أو الجبلي، داعياً إلى زيارة المهرجان.

من جهته أشار مدير هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة باللاذقية عبد اللطيف عوض في ‏تصريح مماثل، إلى أن المشاركين بالمهرجان هم عبارة عن نخب من أصحاب الحرف اليدوية ‏التي تشكل الهوية البصرية للمحافظة والرافد الاقتصادي لأصحابها، وهذا المهرجان يوفر لهم ‏المجال للترويج لها والمساهمة بتسويقها، لافتاً إلى أن الهيئة تقدم الدعم للحرفيين عبى توفير ‏المواد الأولية لهم وتطوير طرق التسويق من أجل الحفاظ على هذه الحرف وحمياتها من الاندثار ‏عبر نقلها إلى الأجيال القادمة.‏

من جهتها، نوهت المشاركة زوربا جاموس بالمهرجان الذي تشارك فيه، مشيرة إلى أنها قدمت ‏حسماً على سعر المنتج يصل 10 بالمئة وسط إقبال ممتاز من الزوار، فيما أوضح المشارك ‏أسامة حسن إلى أنه يقدم حسومات على منتجاته تتراوح ما بين 20 و30 بالمئة، منوهاً بالدور ‏الذي يلعبه المهرجان في التواصل المباشر مع المستهلك.‏

وأشار وكيل شركتي شموخ حلب وقلعة حلب الملكية عبد الحميد مليس إلى أن جميع مستحضرات ‏التجميل التي تنتجها الشركتين طبيعة وخالية من المواد الكيميائية، موضحاً أن هذه المهرجانات ‏توفر فرصاً من أجل الترويج والانتشار والتسويق، داعياً المواطنين إلى ارتياد المهرجان والاطلاع ‏على المنتجات المعروضة.‏

يشار إلى أن المهرجان يستمر لثمانية أيام متتالية.