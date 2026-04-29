يوم حقلي في محطة بحوث جلين يستعرض الممارسات المثلى لرفع إنتاجية القمح في درعا

درعا-سانا

استعرض المشاركون في اليوم الحقلي الذي أقامه مركز البحوث العلمية الزراعية في درعا بمحطة بحوث جلين، الممارسات الزراعية المثلى لتعزيز إنتاجية القمح ورفع مردوده ضمن وحدة المساحة.

وتعرّف الحضور على التقنيات الحديثة لتحسين الإنتاج، فيما أوضحت رئيسة المركز الدكتورة أسماء عبد الجليل أن الفعالية ركزت على أصناف القمح، والممارسات الزراعية القادرة على تحقيق إنتاجية عالية ومقاومة للآفات والتغيرات المناخية، إضافة إلى استعراض أبرز الآفات التي تصيب القمح وطرق إدارتها.

وبيّنت عبد الجليل أن اليوم الحقلي يسهم في تطوير مهارات الباحثين ليكونوا شركاء للمزارعين في الحقول، مؤكدة أهمية دور المركز في استنباط الأصناف وتطويرها، وتزويد مؤسسات إكثار البذار بها لزيادة الإنتاج.

من جهته أوضح رئيس محطة بحوث جلين المهندس منار أبو جيش أن الفعالية تهدف إلى دعم تطوير الأصناف الجديدة وتقديم الإرشادات المتعلقة بعمليات الخدمة المثالية، مشيراً إلى حضور الجهات المعنية بسلسلة إنتاج القمح.

وينفذ مركز البحوث في درعا تجارب موسمية تشمل 75 تجربة على القمح والشعير، و15 بحثاً على البقوليات الغذائية والعلفية، بهدف استنباط أصناف عالية الإنتاج ومقاومة للجفاف والأمراض.