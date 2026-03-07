لجنة انتخابات مجلس الشعب تصدر قائمة ترميم أعضاء الهيئة الناخبة في دائرة الرقة

دمشق-سانا

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري قراراً يتضمن قائمة ترميم أعضاء الهيئة الناخبة في الدائرة الانتخابية في الرقة.

وأوضحت اللجنة عبر قناتها على التلغرام، أن القرار جاء بناءً على أحكام الإعلان الدستوري، وأحكام المرسوم رقم (66) لعام 2025م، وأحكام المرسوم رقم (143) لعام 2025م.

وأشارت إلى أنه يجوز لكل ذي مصلحة الطعن على قائمة ترميم الهيئة الناخبة، فيما يخص دائرته الانتخابية التابع لها، أمام لجنة الطعون الخاصة بالمحافظة المعنية، خلال يومين من تاريخ صدور هذا القرار، وتبت لجنة الطعون بالطعون المقدمة لها خلال يوم على الأكثر من تاريخ تقديمها لها.

قائمة ترميم أعضاء الهيئة الناخبة في الدائرة الانتخابية في الرقة وفق الآتي:

وتضم الرقة ثلاث دوائر انتخابية، وجرى انتخاب ممثلين عن دائرة تل أبيض في أواخر شهر تشرين الأول الماضي، بينما تتواصل التحضيرات لاختيار ثلاثة ممثلين عن دائرة الرقة، وممثل واحد عن دائرة الطبقة.